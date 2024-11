Zeci de pasageri care trebuiau să ajungă noaptea trecută în Timișoara au aterizat pe aeroportul din Budapesta. Din primele informații, de vină ar fi ceața densă, care nu a permis aterizarea. Cursa venea de la Barcelona și era programată să aterizeze pe Aeroportul Internațional „Traian Vuia”.



Cursa care venea din Barcelona trebuia să aterizeze pe Aeroportul Internațional „Traian Vuia” noaptea trecută, în jurul orei 01:00, însă din cauza unei avertizări de ceață densă, avionul a fost redirecționat imediat către aeroportul din Budapesta, deoarece condițiile de aterizare de la Timișoara nu erau sigure. Avionul a aterizat în capitala Ungariei noaptea trecută, iar de atunci pasagerii spun că au fost lăsați de izbeliște pe aeroport fără niciun fel de explicație, și inclusiv la ora aceasta, spun sute de pasageri, între care bătrâni și copii, care așteaptă un răspuns din partea companiei aeriene low-cost care a operat acest zbor.

Compania a fost contactată și de Digi24 pentru un punct de vedere despre această situație, însă până la acest moment nu a fost oferit niciun răspuns. Cursa de Barcelona a fost singura care nu a putut să aterizeze la Timișoara din cauza ceții de noaptea trecută, însă și orele următoare sunt critice pentru că și în acest moment, mare parte din județul Timiș este sub o avertizare de tip cod galben de ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m. Atenționarea este valabilă până la ora 10:00, relatează jurnalistul Digi24 Mihai Vălușescu.

