Ziua Armatei Române este sărbătorită astăzi, pe 25 octombrie. Ce evenimente sunt organizate în București și în țară

În fiecare an, pe 25 octombrie este sărbătorită Ziua Armatei României. Anul acesta, evenimentul va fi celebrat printr-o serie de manifestări organizate în principalele garnizoane din țară și în bazele militare din teatrele de operații în care se află militarii români. Se vor organiza evenimente și în statele în care România are acreditați atașați ai apărării și în capitalele statelor unde țara noastră are reprezentanțe permanente.

Printr-un decret (decret nr. 381 din 01.10.1959) din anul 1959, data de 25 octombrie a fost instituită ca Ziua Armatei Române. Este ziua când la noi în țară se celebrează Armata, care la data de 25 octombrie 1944 a eliberat de sub ocupația horthystă Transilvania de Nord, în urma Bătăliei de la Carei (ultima etapă de eliberare a teritoriului actual al României, în cadrul celui de-al Doilea Război Mondial).

Evenimente organizate în București de Ziua Armatei Române

Programul principalelor activități de Ziua Armatei 2024 este următorul:

Ora 10.00 - la Mormântul Ostașului Necunoscut, din Parcul Carol I - Ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori, ceremonie de depunere a jurământului militar de studenții anilor I ai Academiei Tehnice Militare, Universității Naționale de Apărare și Institutului Medico-Militar, urmate de schimbarea gărzii la MON.

De asemenea, aeronave militare ale Forțelor Aeriene Române vor survola monumentul.

Ora 12.00 - la Monumentul Eroilor Patriei din cel de-Al Doilea Război Mondial, din fața Universității Naționale de Apărare „Carol I" - Ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori;

Ora 12.00 - la Monumentul Eroilor Căzuți în Teatrele de Operații și pe Teritoriul României, din fața Palatului Național al Copiilor - Ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori;

Ora 19.00, retragere cu torțe pe traseul Palatul Cercului Militar Național, Calea Victoriei, B-dul Regina Elisabeta, B-dul Mihail Kogălniceanu, Splaiul Independenței, B-dul Eroilor Sanitari, Str. Profesor Doctor Gheorghe Marinescu, Șoseaua Cotroceni, B-dul Iuliu Maniu, B-dul General Paul Teodorescu, B-dul Timișoara, sediul Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul".

De asemenea, în zilele de 25 și 26 octombrie, Ministerul Apărării Naționale, împreună cu Asociația O.N.O.R. - Oameni, Națiune, Onoare Respect, și Primăria Municipiului București, prin ARCUB, organizează evenimentul „ONOR Armatei României", pe Calea Victoriei din București (tronsonul Ateneul Român – Palatul Cercului Militar Național).

Deschiderea oficială va avea loc vineri, 25 octombrie, de la ora 19.00, pe scena amplasată în Piața George Enescu, cu un spectacol în cadrul căruia vor performa Muzica Reprezentativă a Armatei, Formația 1st Cavalry Division Band a armatei americane și artiști ai Operei Naționale București (programul complet), potrivit comunicatului Ministerului Apărării Naționale.

Evenimente organizate în țară astăzi, de Ziua Armatei Române

În Cluj-Napoca, de la ora 10.00 - la Monumentul „Glorie Ostașului" Român din Piața Avram Iancu - Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori, defilarea militarilor și survolul aeronavelor Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu".

În Păuliș (Arad) de la ora 10.00 - la Monumentul Eroilor - Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori.

În Carei (jud. Satu Mare) de la Ora 15.00 - la Ansamblul Monumental „Glorie Ostașului Român" - Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori, sosirea „Ștafetei Veteranilor Invictus" și survolul aeronavelor Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu". Începând cu ora 10.00, în Parcul Dendrologic din localitate va putea fi vizionată o expoziție statică de armament, echipamente și tehnică militară.

În Satu Mare, de la ora 17.00, la Monumentul Ostașului Român - Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori.

Ceremonii similare vor avea loc în principalele garnizoane din țară, la Monumentele eroilor, precum și la cimitire și la monumente ale ostașilor români din Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cehia, Republica Moldova, Slovacia și Ungaria.

