Andrei Baciu și-a dat demisia de la șefia CNAS

Andrei Baciu a anunțat, luni dimineață, într-o postare pe Facebook, că demisionează din funcția de președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS). Decizia vine după ce numele său a apărut în dosarul achizițiilor de vaccinuri anti-Covid, în care fostul ministru al Sănătății, Ioana Mihăilă, Vlad Voiculescu și fostul premier Florin Cîțu sunt urmăriți penal pentru abuz în serviciu.

Andrei Baciu susține că are încredere în sistemul de justiție și că adevărul va ieși la iveală. El spune că prin prisma meseriei de medic a pus mereu pe primul loc binele pacienților săi, iar această demisie este una de onoare, după ce numele său a apărut în dosarul vaccinurilor anti-Covid.

„Astăzi mă adresez vouă cu sufletul deschis și cu credința nestrămutată în valorile onoarei și integrității. Având în vedere informațiile apărute în spațiul public, am luat decizia de a-mi înainta demisia de onoare din funcția de președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Aleg să îmi înaintez demisia de onoare datorită angajamentului meu față de principiile etice și morale în care cred și pe care le-am susținut întotdeauna, și nu dintr-o obligație legală.

De-a lungul a nouă ani de când m-am întors în România și în special în ultimii patru ani, în rolurile pe care le-am avut în timpul crizelor globale pe care România le-a traversat, am acționat cu un respect neclintit pentru legislație, instituții și cetățeni. Medic fiind, am pus mereu pe primul loc binele pacienților. Am încredere deplină în actul de justiție, convins fiind că adevărul și dreptatea vor prevala. Vă mulțumesc și vă sunt recunoscător tuturor pentru încrederea și susținerea pe care mi le arătați”, a scris Andrei Baciu, pe Facebook.

Procurorii arată că în decembrie 2020 România a contractat prin Comisia Europeană un număr de peste 37,5 milioane de doze de vaccin, în condițiile în care raportase o populație estimată a se vaccina de 10,7 milioane de persoane. În final, România a ajuns să comande și să plătească peste 90 de milioane de doze de vaccin.

„În concluzie, toate vaccinurile contractate după data de 01 ianuarie 2021 au fost în surplus. 90.394.056 total doze minus 37.588.366 doze contractate până la sfârșitul anului 2020, rezultă 52.805.690 doze în surplus”, se arată în referatul procurorilor. Valoarea totală a vaccinurilor împotriva Covid-19 achiziționate în surplus este de aproximativ 1.005.498.687 euro, la care se adaugă TVA, sumă cu care a fost prejudiciat bugetul statului, mai precizează procurorii. Responsabili pentru aceste achiziții inutile sunt, potrivit DNA, Florin Cîțu, prim-ministru la vremea respectivă, respectiv Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă, în calitate de miniștri ai Sănătății, plus Andrei Baciu, care era secretar de stat în Ministerul Sănătății și a primit atribuții de ministru după ce Florin Cîțu l-a demis pe Vlad Voiculescu. Practic, susțin procurorii, primele doze de vaccin contractate (33.328.096 de doze acceptate de fostul ministru Nelu Tătaru și 4.260.270 de doze acceptate de Vlad Voiculescu în decembrie 2020) erau suficiente pentru vaccinarea unui număr de 23 de milioane de persoane, mai mult decât dublul numărului raportat Comisiei Europene - de 10,7 milioane de români care se estima că vor fi vaccinați. Tot ce s-a cumpărat ulterior a fost în plus și se constituie în prejudiciul calculat de peste un miliard de euro.

Editor : C.L.B.