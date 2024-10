Atacul lui Mircea Geoană la adresa jurnaliștilor de investigații a atras criticile ONG-urilor care protejează libertatea de exprimare

Organizațiile ActiveWatch și Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) sar în apărarea jurnalistului Attila Biro, atacat joi de candidatul independent la alegerile prezidențiale Mircea Geoană. ONG-urile care luptă pentru protejarea libertății de exprimare îl acuză pe Geoană că este „artizanul unei campanii standard de kompromat” împotriva „jurnaliștilor care și-au făcut meseria” și că discreditarea acestora este o „metodă periculoasă și antidemocratică”.

„Candidatul Geoană nu este victima unei acțiuni de kompromat, ci, dimpotrivă, este artizanul unei acțiuni standard de kompromat îndreptată împotriva unor jurnaliști care și-au făcut meseria și au expus fapte care vizează direct echipa de campanie a domnului Geoană”, arată organizația ActiveWatch, printr-o postare pe rețelele de socializare.

ActiveWatch arată că Geoană și staff-ul de campanie au ales să atace jurnaliști, în loc să vină cu o reacție credibilă și că este o situație de tipul „hoțul strigă hoții”.

„Considerăm că reacția candidatului Mircea Geoană este total inadecvată, jignitoare la adresa jurnaliștilor și inadmisibilă din partea unui candidat la cea mai înaltă funcție a statului. Suntem convinşi că un politician cu asemenea vastă experienţă politică cunoaşte foarte bine care este rolul presei într-o societate democratică. Cerem domnului Geoană să îl şi respecte”, mai arată organizația.

Discreditarea jurnaliștilor prin atacuri personale și acuzații nefondate este „o metodă periculoasă și antidemocratică”, mai arată Centrul pentru Jurnalism Independent, o altă organizație care luptă pentru protejarea libertății de exprimare.

„Prin încercarea de a distrage atenția de la propriile acțiuni politice și de a submina credibilitatea jurnalistului, Mircea Geoană nu se deosebește de cei care conduc regimuri autoritare care, atunci când nu le plac informațiile dezvăluite, aleg să atace presa în loc să răspundă publicului”, a transmis Centrul pentru Jurnalism Independent pe rețelele de socializare.

Mircea Geoană atacă jurnaliștii de investigații

Mircea Geoană a continuat să acuze jurnaliștii care au demonstrat legăturile dintre Rareș Mănescu, un fost coordonator al campaniei sale, și un propagandist rus, că duc o campanie de compromitere la adresa lui ce ar fi orchestrată de Moscova.

Reamintim că este vorba de o investigație internațională realizată de jurnaliștii rețelei The Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), la care au participat reporteri Context.ro din România, Delfi, Dossier Center (înființat de Mihail Hodorkovski), Rise Moldova și reporter.london.

Concret, aceștia arată că Rareș Mănescu, fost primar din Sectorul 6, a înființat o firmă alături de un om de afaceri rus în timp ce se ocupa de campania lui Mircea Geoană pe vremea în care acesta era secretar general adjunct la NATO. Citește investigația, pe larg, aici.

Declarațiile lui Mircea Geoană au fost făcute joi, 3 octombrie, la sediul Biroului Electoral Central (BEC), în contextul în care fostul număr doi din NATO și-a depus candidatura independentă și a intrat oficial în cursa pentru Palatul Cotroceni.

„Așa-zisă anchetă jurnalistică, sub finanțarea oligarhului Hodorkovski și declanșată de un așa-zis jurnalist de investigații Attila Biro, acuzat în presa din Bulgaria că ar face parte din operațiunea de încercare de asasinare a procurorului general al Bulgariei”, a fost atacul lansat de Mircea Geoană la adresa jurnaliștilor de investigații.

CITEȘTE ȘI: Hodorkovski reacționează după investigația care a arătat legăturile dintre un șef de campanie al lui Geoană și un afacerist rus

Jurnalist: „Geoană a reluat un fake-news grosolan”

Attila Biro este cofondator la Context.ro și colaborează cu OCCRP. El este doar unul dintre reporterii care au contribuit la ancheta citată.

„Platforma Context.ro nu este finanțată și nu a fost finanțată de dl. Hodorkovski. Sursele noastre de finanțare sunt publice și la vedere. Datele noastre financiare sunt disponibile aici, Avem ca principal finanțator Comisia Europeană prin granturi în acest moment. Dl Geoană a reluat o teorie a conspirației și un fake news grosolan care a fost condamnat de rețeaua The Organized Crime and Reporting Project. Realitatea este că jurnaliștii de la Context.ro au investigat una dintre cele mai mari operațiuni de fraudă financiară de câteva sute de milioane de euro. În timp ce am investigat această operațiune, o serie de publicații care ventilează fake news-uri în Bulgaria au inventat această teorie legată de fostul procuror general al Bulgariei. Faptele sunt că noi am investigat de ani de zile crima organizată care acționează transfrontalier între România și Bulgaria”, a fost reacția lui Attila Biro, pentru Digi24.ro.

OCCRP este o rețea globală care adună jurnaliști de investigație de pe tot globul. A fost înființată în 2006 de Drew Sullivan și jurnalistul român Paul Radu.

Acești jurnaliști, pe care Geoană îi acuză acum de „kompromat”, au lucrat, printre altele, la numeroase investigații prin care au demascat afacerile oligarhilor și oficialilor ruși pe tot globul. Unul dintre cofondatori, Drew Sullivan, se află pe lista „indezirabililor” din Federația Rusă.

Pe lângă premiile obținute în ultimii ani pentru investigații, în 2023 rețeaua OCCRP a fost inclusiv nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace.

Editor : M.G.