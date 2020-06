"Perle" la Bacalaureat 2020: "Arghezi este un Isus care face din venin miere și din mucegai și noroi bijuterii"

"I. L. Caragiale este cel mai mare poet". "Arghezi este un Isus care face bijuterii din mucegai". "Ion este personajul principal pentru O scrisoare pierdută şi era combinat cu Zoe", "Mass-media e pentru modă, fashion, nebunii de-ăstea". Bacalaureatul din vremea pandemiei n-a scăpat de tradiționalele "perle" care reflectă incultura unor elevi care au mers 12 ani de școală, degeaba.

"I. L. Caragiale este cel mai mare poet din literatura universală. El a scris ,,Riga Criptyo şi Enigel".



"Ion este personajul principal pentru O scrisoare pierdută şi era combinat cu Zoe".



,,Băh, Zoe asta deşteaptă dă-o-n mă-sa s-a descurcat femeia, doi morţi lângă ea, îi freca cum vrea".



"O scrisoare pierdută" a apărut anul trecut, am fost eu la piesa de teatru cu o gagică".



"Scrisoarea a fost pierdută de aia care căuta distracţie şi pe la primărie. Ca-n zilele noastre, umblă ăştia după bani şi după funcţii, n-ai treabă".



"Arghezi este un Isus care face din venin miere și din mucegai și noroi bijuterii".



" Testamentul se face când mori, dar cu puțin timp înainte".

" Autorul se numește Maior. Pentru că a devenit cunoscut s-a denumit Mariorescu. Am uitat și mai cum".



"Fragmentul este despre o rață care mânca cozonac cu dinți albi".



"Perspectiva narativă nu e prea bună, în sensul că eu n-o știu".



"Aş vrea să ştiţi că mass media e pentru modă, fashion, nebunii de-astea. Asta caută lumea. Cum să promoveze un nebun din literatură în ziare?".



"Bă, e groasă vă scriu Ion că asta am auzit înainte cu o seară că se dă".



"Otilia Mărculescu din comedia "Enigma Otiliei" era panaramă că a plecat cu Tipătescu şi apoi cu Conu Leonida".



"G. Călinescu rămâne în memoria noastră prin prostia lui".

