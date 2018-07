Secretele unei medii de 10 la Bacalaureat

A terminat liceul cu 10 pe linie și recunoaște că și-a dedicat anii de școală studiului și concursurilor școlare. Iar eforturile sale nu au rămas nerăsplătite. A reușit, după contestații, să obțină media maximă și la examenul maturității. Oana Hepuțiu este unul dintre cei șase elevi din Bihor care au bifat această perfomanță la Bacalaureatul din acest an.



Până în clasa a VIII-a, Oana Hepuțiu a învățat într-o școală din mediul rural. Și-a dorit însă să studieze pedagogia, așa că a dat admitere la Colegiul Național Iosif Vulcan din Oradea. A fost unul dintre cei mai buni elevi ai școlii, cu 10 pe linie în toți cei patru ani de liceu.

"Eu nu cred și niciodată nu am crezut că există elevi de 10, chiar dacă am avut eu media 10. La unele materii chiar toceam pentru că nu le înțelegeam sau nu eram așa de bună", recunoaşte Oana. "Notele astea nu reflectă inteligența, însă sunt rezultatul unei munci, pentru că nu le-am obținut așa ușor."

Roadele muncii sale s-au vãzut și cu ocazia Bacalaureatului, când Oana a obținut 10 la matematicã și limba românã și 9,50 la logicã. Nemulțumitã de ultima notã, a depus contestație.

"Am depus contestație și mi-a mãrit la 10. Chiar azi dimineață, când am aflat, am început să plâng de fericire, pentru că la logică am fost puţin dezamăgită, pentru că știam că am făcut bine și m-am uitat de atâtea ori pe barem și știam că ceva nu e în regulă și mă bucur că a ieșit bine toată lucrarea", explică Oana Hepuţiu.

Fosta sa dirigintã, Dana Mihincău, vorbește cu mândrie despre eleva sa: "Sunt foarte fericită că am avut-o ca elevă la mine la clasă; cred că este acea elevă pe care și-o dorește orice diriginte, pe care te poți baza, care întotdeauna are ceva de făcut, de spus."

"Cred că Dumnezeu m-a ajutat foarte mult și m-am rugat să-mi dea înțelepciune și să mă ajute să învăț. Mai ales să înveți pe parcurs, cred că asta e cel mai important, mai ales pentru Bacalaureat", consideră Oana Hepuțiu.

Tânăra spune cã participarea la olimpiade și concursuri a ajutat-o în pregãtirea pentru Bacalaureat: "Anul acesta chiar am reușit să intru la faza națională la olimpiada de română, a fost o experiență extraordinară, cred că m-a ajutat și foarte mult la Bac. În clasa a XI-a am publicat și un roman, primul meu roman."

În ciuda rezultatelor remarcabile, Oana nu își dorește sã studieze în afara țãrii. Va urma cursurile Facultãții de Limbi Strãine din Oradea și, în paralel, cele ale Facultãții de Relații Internaționale.

"Am vrut să fiu și mai aproape de familie, dar și chestia asta că toți elevii buni pleacă și atunci în țara asta cine mai rămâne? Eu sper să aduc o schimbare."

În Bihor, șase elevi au reușit sã obținã medii de 10 la examenul de bacalaureat din acest an.

Reporter: Anca Deac

Operator: Gabor Szilagyi

