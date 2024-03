Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat joi, în emisiunea Jurnalul de seară, la Digi24, în contextul simulărilor la examenul de Bacalaureat 2024, că programa la matematică este prea încărcată și că materia ar trebui predată cu exemple care se aplică în viața reală. Edilul a rezolvat exercițiile de la simularea la Matematică de la BAC și a spus că doar câteva dintre ele au fost „oarecum dificile”.

„N-a fost greu subiectul, a fost relativ greu în care s-au testat foarte multe noțiuni – logaritm zecimal, funcții derivate. Exerciții de diferite grade de dificultate care să facă diferența între elevi. Au fost vreo două-trei subiecte care erau oarecum dificile. N-am spus că am greșit am spus că atunci când am citit mi s-a părut evident, când m-am apucat nu mai era atât de evident și apoi am rezolvat-o în câteva minute”, a declarat edilul.

Nicușor Dan susține că programa la matematică este prea încărcată și ar trebui să aibă acele exemple în care ea se aplică în viața reală. El mai spune că nivelul la matematică în lume scade.

„Aș zice că e un fenomen global, întâmplător am auzit că nivelul de matematică în lume scade. În opinia mea, sunt pur spectator în chestiunea asta, cred că școala românească păcătuiește prin faptul că nu e stimulată judecata la copii și se merge în continuare pe a repeta niște lucruri pe care nu le gândești. Programa e prea încărcată și matematica așa cum e predată ar trebui să aibă acele exemple în care ea se aplică în viața reală. Că așa pare abstract, dar dacă spui că funcția e poziția mașinii și derivata e viteză devina mai interesant. Dacă vrei să atragi copilul către matematică poți s-o faci”, a mai spus primarul Capitalei.

Primarul general al Capitalei a publicat miercuri rezolvarea subiectelor pe Youtube.

„Am acceptat provocarea prietenilor mei de a rezolva subiectele de la proba de Matematică – profilul Real de la examenul de simulare a Bacalaureatului care a fost susținut astăzi de elevii claselor a XII-a de liceu”, scria edilul pe Facebook, marți seara.

Nicușor Dan a absolvit Liceul „Radu Negru” din Făgăraș, secția matematică-fizică, în anul 1988 și a obținut medalia de aur la Olimpiada Internațională de Matematică în anii 1987 și 1988, cu punctaj maxim. A studiat matematica la Universitatea din București și are un doctorat în matematică obținut în Franța.

