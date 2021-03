Bărbatul care şi-a incendiat calul a fost reţinut de poliţie. Cetăţenii, încurajaţi să sune la 112 când văd animale abuzate

Bărbatul din comuna Afumaţi care şi-a incendiat intenţionat calul zilele trecute a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore şi va fi adus joi, 25 martie, în faţa judecătorului cu propunerea de arestare preventivă, a anunţat preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, care i-a încurajat pe cetăţeni să sune la 112 de fiecare dată când sunt martorii unor abuzuri comise împotriva animalelor.

„Îi felicit pe polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Ilfov pentru implicarea de care au dat dovadă în acest caz. Vă încurajez să sunați la 112 dacă sunteți martorii unor abuzuri comise asupra animalelor”, a declarat preşedintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, într-o postare publicată pe Facebook.

Thuma a mai atras atenţie asupra responsabilității pe care cetăţenii trebuie să o aibă față de animale și de soarta pe care o au în cadrul comunităţii.

„Problema protecției animalelor reprezintă un subiect important pentru mine personal și, din poziția de președinte al Consiliului Județean Ilfov, o prioritate. Am toleranță zero față de cei care fac rău cu intenție animalelor.

În acest context, subliniez că problema câinilor fără stăpân de pe raza județului Ilfov este una stringentă. Așa că am elaborat o strategie care se bazează pe adopții și pe sterilizări, o strategie care urmează să fie implementată. E complet anormal să avem câini pe străzi și îmi doresc să rezolvăm această problemă într-un mod civilizat, respectând legislația în vigoare”, a mai spus Thuma.

Lângă căruţa incendiată a fost găsit şi un câine înfometat de proprietar

Zilele trecute, un bărbat a încărcat căruța cu materiale combustibile, a înhămat calul și apoi a dat foc atelajului.

Incidentul a fost semnalat la 112 iar calul salvat.

Calul era în șoc post-traumatic, cu leziuni şi plăgi deschise de arsură pe o suprafaţă de 30-40% din corp și i-au fost acordate îngrijiri medicale de specialitate. Lângă căruță a fost găsit și un câine de talie mare, din rasa metis de ciobănesc carpatin, care se afla în stare de inaniție, fiind înfometat de către proprietar.

Ambele animale au fost transportate în adăposturi specializate. Bărbatul care a incendiat căruţa a fost internat iniţial într-o secţie de psihiatrie dar medicii au stabilit că acesta avea discernământ în momentul comiterii faptei.

