Cătălin Predoiu: Poliţia Română a confiscat anul trecut peste 192 de kg de droguri de mare risc

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a declarat vineri, după Consiliul JAI, că traficul de droguri a devenit la fel de periculos pentru UE precum terorismul şi trebuie acţionat contra lui. Ministrul a arătat în cadrul JAI faptul că, anul trecut, Poliţia Română a iniţiat 897 de acţiuni operative de combatere a traficului de droguri şi a crimei organizate şi au fost capturate peste 192 de kg de droguri de mare risc.

Ministrul de Interne a prezentat conţinutul dezbaterii privind combaterea traficului de droguri din cadrul Consiliului JAI.

„Faptul că în prima reuniune a Consiliului JAI această temă a figurat pe ordinea de zi, înseamnă că traficul de droguri a devenit o problemă gravă în toate ţările UE. Faptul că reuniunea a fost informală, ca toate primele reuniuni din an şi că tema a fost doar pentru dezbatere, nu şi decizie, înseamnă că va urma în curând o decizie a Consiliului pe acest subiect, fie cu caracter planificator, fie cu caracter legislativ. De altfel, un prim semn a fost dat în octombrie anul trecut, când Comisia a publicat o „Foaie de Parcurs”, privind combaterea traficului de droguri şi a criminalităţii organizate. Voi explica într-o altă prezentare conţinutul acestei foi de parcurs”, a spus ministrul Cătălin Predoiu.

El a precizat că „problema traficului de droguri a devenit mai mult decât îngrijorătoare pentru multe, dacă nu toate ţările UE”.

Cătălin Predoiu a prezentat cauzele acestui fenomen, afirmând că intră foarte mari cantităţi de droguri prin porturile din vestul Europei, prin containere.

„Vorbim de un adevărat flux continuu. Comisarul European Johansson spunea că acest flux este precum un râu care se varsă într-o mare prin mai multe guri, care sunt marile porturi din Vestul Europei şi de aceea, preşedinţia belgiană a iniţiat o platformă de cooperare denumită ,,Alianţa Porturilor”, în care să fie reunite integrat eforturile poliţieneşti, ale administraţiilor portuare şi vamale, dar şi ale operatorilor privaţi, în prevenirea şi combaterea drogurilor”, a arătat Predoiu.

Ministrul a afirmat că în cadrul JAI s-a discutat despre faptul că reacţia trebuie să fie urgentă, trebuie să fie concertată, trebuie să ridicăm cooperarea poliţienească la un nivel superior;

„Eforturile poliţiei trebuie concertate cu eforturile autorităţilor portuare şi vamale. Trebuie să folosim mai mult tehnologia în depistarea containerelor în care sunt ascunse drogurile. Trebuie să combatem corupţia din porturi şi din vămi în general”, a spus Predoiu. El a precizat că e nevoie de mai multe investiţii în logistica forţelor de poliţie şi se impune un schimb mai intens de informaţii şi cooperare cu poliţiile din America de Sud şi Caraibe. Predoiu a spus că deja s-au făcut paşi în acest sens prin formarea unei reţele de cooperare numită Comitetul Latino-American pentru Securitate Internă – CLASI. Fac parte Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Republica Dominicană, Ecuador, El Salvador, Panama, Mexic, Paraguay, Peru, Uruguay, iar recent s-au alăturat şi Honduras şi Columbia. (în total 14 state).

„Statele membre trebuie să aplice „Foaia de Parcurs privind combaterea traficului de droguri şi crima organizată. E nevoie de eforturi pe partea de prevenţie, trebuie mobilizate campanii de informare în rândul tinerelor generaţii, în şcoli şi în societate în general. Combaterea traficului de droguri trebuie să devină o prioritate permanentă în ţările membre ale UE”, a afirmat Predoiu.

În 2023, Poliția Română a capturat peste 192 de kg de droguri de mare risc

Ministrul a afirmat că în intervenţia pe care a avut-o în cadrul JAI a subliniat că „trebuie să gândim global această luptă, dar trebuie să şi acţionăm atât global, cât şi local”.

„Am reluat ceea ce am mai susţinut şi la Consiliului JAI de la Logrono, Spania, din vara anului trecut, şi anume că nu este suficient să discutăm, trebuie să acţionăm concret în fiecare ţară. De aceea, încă de la preluarea mandatului în iunie anul trecut, am cerut Poliţiei Române să prioritizeze combaterea traficului de droguri şi a crimei organizate. Accidentul de la Vama Veche din august anul trecut, provocat de un tânăr consumator de droguri, a confirmat tragic nevoia de a acţiona rapid şi energic contra traficului de droguri. Am arătat în cadrul JAI faptul că anul trecut, Poliţia Română a iniţiat 897 de acţiuni operative de combatere a traficului de droguri şi a crimei organizate, în cadrul cărora au fost puse în aplicare peste 3.000 de mandate de percheziţie domiciliară”, a precizat Cătălin Predoiu.

Potrivit ministrului, în urma acestor operaţiuni au fost destructurate 59 de grupuri de crimă organizată, reţinute 2.404 persoane, 1.268 arestate preventiv, arestate la domiciliu 73 de persoane şi trimise în judecată 2.545 de persoane. În plus, au fost capturate peste 192 de kg de droguri de mare risc şi 1007 kg de droguri de risc, peste 3 tone de precursori, 3.040.242 de comprimate şi aproximativ 6 tone de masă verde de cannabis.

„Sunt rezultate importante obţinute prin activităţi complexe ale Poliţiei şi Poliţiei de Frontieră Române. Dar ştiu însă că mai este mult de făcut şi voi cere în continuare Poliţiei Române să acţioneze cu toată forţa şi constant contra traficanţilor, a marilor dealeri, concentrându-se asupra Portului Constanţa. Pe această linie, a traficului de droguri în Portul Constanţa, intensificăm cooperarea internaţională”, a spus Predoiu.

Predoiu spune că lupta cu traficanţii de droguri şi crima organizată este o prioritate în mandatul său

Ministrul a mai spus că a iniţiat un program pentru protecţia şcolilor de traficul de droguri, împreună cu alte ministere, educaţie, sănătate, muncă, dezvoltare, cultură, pe două direcţii, prevenţie educativă şi ţinerea dealerilor de droguri la distanţă de şcoli.

„Am informat şi asupra faptului, extrem de important, că la nivelul Consiliului Suprem de apărare a Ţării a fost format un grup de lucru interinstituţional care să elaboreze un plan de acţiune integrat pentru combaterea drogurilor. Pentru anul 2024, am securizat un buget de aproape 200 milioane de euro pentru investiţii necesare realizării „Foii de Parcurs" europene pentru combaterea traficului de droguri şi a crimei organizate. Succesul în lupta contra drogurilor depinde însă şi de o mai bună cooperare a sistemului judiciar în ansamblu. Potrivit legii române, infracţiunile grave privind traficul de droguri se investighează sub coordonarea procurorului. Justiţia este şi trebuie să rămână independentă. Dar trebuie să fie conştientă că flagelul drogurilor este o vulnerabilitate care nu trebuie scăpată de sub control, pentru că provoacă un gen de infracţionalitate care poate deveni o ameninţare la adresa tuturor segmentelor sociale şi profesionale, inclusiv la adresa independenţei justiţiei”, a spus Predoiu.

El a subliniat faptul că toate statele membre trebuie să consolideze statutul poliţiştilor. „În lupta cu traficanţii de droguri, avem nevoie de poliţişti bine plătiţi, bine pregătiţi profesional şi bine echipaţi. Repet, lupta cu traficanţii de droguri şi crima organizată va rămâne o prioritate a Poliţiei Române în mandatul meu”, a ţinut să precizeze Predoiu.

