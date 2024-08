Cate Blanchett, amintire de cand a luat pranzul la Palatul Buckingham: Printul Philip i-a cerut sa-i repare DVD player-ul

Cate Blanchett a povestit experiența ei de a lua prânzul la Palatul Buckingham cu Regina Elisabeta. Actrița și-a amintit un moment haios dintre ea și Prințul Philip, când acesta a întrebat-o dacă îl poate ajuta să folosească DVS-playerul, potrivit The Independent.

Actrița a povestit la emisiunea prezentatorului Andy Cohen că a fost invitată să ia prânzul cu Regina Elisabeta, însă nu a știut să explice cu exactitate de ce a chemat-o regretata Regină acolo, însă și-a amintit o întâmplare amuzantă din timpul vizitei sale la Palat. Cate Blanchett a povestit cum Prințul Philip a rugat-o să-i repare DVD-ul, însă actrița a recunoscut că nu se pricepe.

„Nu știu (n.red. de ce a fost chemată). Șeful brigăzii de pompieri a fost acolo, iar Helen Fielding - nu romanciera - omul de știință, a fost acolo. M-am gândit că poate pentru că am jucat rolul strămoașei ei, regina Elisabeta I, dar vreau să spun că prințul Philip doar m-a întrebat dacă îl pot ajuta cu DVD playerul său”, i-a spus ea lui Cohen.

„Și l-ai ajutat?”, a întrebat-o prezentatorul.

„Nu, nu l-am ajutat. Nu sunt tehnică”, a răspuns actrița.

Nu este pentru prima dată când Cate Blanchett povestește această întâmplare. În 2018, când a vorbit cu gazda talk show-ului britanic Jonathan Ross, Blanchett a spus: „Am fost 12 și nu mi-am putut da seama de ce am fost invitată. Jucând rolul Reginei Elisabeta și stând lângă ea, m-am gândit: 'Poate că a văzut filmul și vrea să mă întrebe despre interpretarea mea'. M-am așezat lângă [Philip] și el a spus: 'Am auzit că ești actriță? Am primit un DVD player de Crăciun și nu-mi dau seama dacă am pus cablul verde sau cablul roșu”. Ea a adăugat râzând: „M-am gândit: 'M-a invitat la prânz ca să-mi povestească despre DVD player-ul său'”.

Cate Blanchett este recunoscută pentru că a jucat în trilogia „Stăpânul Inelelor” în rolul prințesei Galadriel, dar și pentru rolurile din „Blue Jasmine”, „Elizabeth” sau „Carol”.

