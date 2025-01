România a înregistrat un record anul trecut prin inaugurarea a 197 de kilometri de autostradă și drum expres. Autoritățile promit că ar urma să inaugurăm și mai mulți în 2025. În total ar trebui să avem peste 1.500 de kilometri de șoșea de mare viteză la finalul acestui an.

Cu alte cuvinte, prindem ușor-ușor Ungaria din urmă la capitolul infrastructură. Vecinii din Vest au depășit această bornă în 2018.

Autostrada Moldovei ar trebui să fie campiona inaugurărilor la final de an. Cel puțin așa promit autoritățile, că vom merge de la Ploiești la Pașcani doar pe autostradă.

Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a precizat că 2024 a fost un an cu rezultate fără precedent pentru infrastructura de transport din România: „a fost deschisă circulația pe 197 km de drum de mare viteză (autostradă și drum expres). Din aceștia: 100 km din A7. Tot pentru prima dată a fost asigurată conexiunea dintre A7 și A3; am conectat Autostrada de Centură a Capitalei A0 cu A2; ⁠primul tren electric achiziționat în ultimii 35 ds ani- dintr-o serie de 189 de trenuri noi- a fost pus în circulație; Aeroportul Internațional "Traian Vuia" din Timișoara are primul terminal Schengen modern”, arată el într-o postare pe Facebook.

În 2025 „ne dorim rezultate și mai bune” a mai spus el.

„Trebuie să deschidem circulația pe mai mult de 200 km de infrastructură rutieră de mare viteză. De la Craiova la Constanța se va circula direct pe drum de mare viteză (DEx12-A1-A0-A2). La fel și de la Bacău la București (A7-A3 -A0). Noi trenuri electrice urmează să intre în circulație”, a conchis Grindeanu.

Astfel, autoritățile promit că în 2025 se va păstra ritmul bun de lucruri pe șantiere și vor fi gata peste 200km de șosea rapidă.

Primele inaugurări ar trebui să le avem în primăvară, pe Autostrada Moldovei, când ar trebui terminate lucrările la cei 28 km dintre Mizil și Pietroasele.

Tot anul acesta ar trebui să fie gata lucrările și la cei 14km de la Pietroasele, la Buzău, precum și la podul peste Buzău.

Oficialii mai promit că spre toamnă se va circula în regim de autostradă și între Focșani și Pașcani, unde lucrează cel mai puternic constructor român.

Acesta va trebui să dureze motoarele la maximum, căci stadiul lucrărilor nu este deocamdată deloc avansat. Tot anul acesta ne promit șefii de la Drumul că vor fi gata și alți 30km din autostrada care înconjoară Capitala Atac, adică bucata dintre Bragadiru și Joița, mult întârziată, dar și tronsonul dintre DN2 și Autostrada Soarelui. Tot anul acesta se vor inaugura și cei 12 km dintre Albota și Pitești, singura porțiune lipsă, pentru ca de la Craiova la Pitești să se poată circula cu 130km/h dar și cei 15km dintre Băiculești și Curtea de Argeș, parte din autostrada Sibiu-Pitești.

În 2025 ar trebui să fie gata și drumul expres Brăila-Galați, dar să fie reasfaltat și sensul Brăila-Tulcea al golden gate-ului românesc și să se deschidă circulația pe drumurile de legătură.

