Cercetătorul care a șocat lumea modificând genetic, în secret, 3 copii și-a reluat cercetările. Spune că e „mândru” de ce a făcut

Cercetătorul chinez care a ajuns la închisoare pentru rolul său în crearea primilor copii modificați genetic din lume spune că s-a întors în laborator, pentru a face cercetări legate de tratamentul bolii Alzheimer și al altor boli genetice, relatează The Guardian.

Într-un interviu acordat unui ziar japonez, He Jiankui a spus că și-a reluat cercetările privind editarea genomului embrionului uman, în ciuda controversei etice privind rescrierea artificială a genelor.

„Vom folosi embrioni umani aruncați și vom respecta atât regulile interne, cât și internaționale”, a spus el pentru Mainichi Shimbun, adăugând că nu are de gând să producă mai mulți copii modificați genetic. În urmă cu câțiva ani, el a folosit un instrument cunoscut sub numele de Crispr-Cas9 pentru a rescrie ADN-ul în embrioni.

He Jiankui a șocat lumea științifică în 2018, atunci când a anunțat că a editat genele a două fete gemene, Lulu și Nana, înainte de naștere. Apoi s-a aflat că a existat și un al treilea copil modificat genetic. Ulterior, a fost demis de universitatea din Shenzhen, a primit o pedeapsă de trei ani de închisoare și a fost condamnat de alți cercetători pentru că a continuat procedura riscantă, controversată din punct de vedere etic și nejustificată din punct de vedere medical, cu acordul obținut inadecvat al familiilor implicate.

După eliberare, He a spus că s-a grăbit cu procedura, dar nu a exprimat regrete și nu a prezentat scuze. „M-am gândit de mult timp la ceea ce am făcut în trecut. Pentru a rezuma într-o singură propoziție: am făcut-o prea repede”, a spus He.

He a fost condamnat în 2019 la trei ani de închisoare în China pentru „practici medicale ilegale”. El a reapărut anul trecut și a surprins comunitatea științifică globală când a anunțat pe rețelele sociale că-și deschide un laborator de cercetare la Beijing.

Acum, în interviul pentru publicația japoneză, He a continuat să-și apere munca, în ciuda criticilor, spunând că este „mândru” că le-a creat pe Lulu și Nana.

El a adăugat că speră să folosească editarea genomică pentru a dezvolta tratamente pentru boli genetice rare, cum ar fi distrofia musculară Duchenne și boala Alzheimer genetică, la trei laboratoare pe care le-a deschis după eliberarea sa din închisoare, în 2022.

El a spus că cei trei copii editați genetic sunt „perfect sănătoși și nu au probleme de creștere”. Gemenele, acum în vârstă de 5 ani, merg la grădiniță.

„Rezultatele analizei întregii secvențe de gene a copiilor arată că nu au existat modificări ale genelor în afară de obiectivul medical, oferind dovezi că editarea genomului este sigură”, a spus el.

„Sunt mândru că am ajutat familiile care își doreau copii sănătoși”, a mai spus He.

Cercetătorul speră că societatea „va accepta în cele din urmă” editarea genelor de embrioni umani, în încercarea de a găsi tratamente pentru bolile genetice.

