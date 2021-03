Mafia deșeurilor. Șeful Gărzii de Mediu a povestit cum a fost bătut de câțiva indivizi pe care i-a prins că aruncau gunoaie ilegal

Noul comisar șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, a povestit la Digi24 cum a fost „luat la bătaie” de câteva persoane pe care le-a prins că deserveau deșeuri într-o zonă destinată împăduririi, în sectorul 6 al Capitalei.

„Ultima dată a fost pe 31 decembrie 2020, înainte de Revelion cu câteva ore, în Sectorul 6, unde, de altfel, eu plantez acum o pădure care ar trebui să devină un zid verde între noi şi gropile de gunoi, să ne protejeze, şi cineva deversa în proximitate deşeuri şi atunci m-am dus peste oamenii respectivi şi am explicat că nu e ok. Dar am ceva exerciţiu în spate şi vizavi de bătaie, şi ştiam că trebuie să filmez sau să fac un live astfel încât să supravieţuiesc după. Şi asta s-a şi întâmplat”, a povestit Octavian Berceanu.

Potrivit acestuia, a fost „luat la bătaie direct” de cei pe care i-a surprins aruncând gunoaie și susține că acesta nu este singurul caz și că acest lucru li se întâmplă și altor activiști de mediu din țară.

"Se întâmplă des şi nu numai cu mine. Sunt şi ceilalţi activişti de mediu, sau pădurari, de exemplu, care-şi fac treaba şi păţesc lucruri mult mai rele decât mi s-au întâmplat mie”, a mai afirmat comisarul şef al Gărzii de Mediu.

Cetățenilor le este frică să reclame ilegalitățile privind mediul

Octavian Berceanu, care s-a implicat şi în combaterea tăierilor ilegale de păduri, a constatat că oamenilor le este frică să reclame ilegalităţile privind mediul şi a povestit şi că oameni care încălcau legea ştiau datele sale personale, după ce a reclamat infracţiunile.

"Pot să vă dau propriul exemplu: am raportat în trecut un astfel de incident către Garda Naţională de Mediu - o depozitare mare, pe aproape 20 de hectare în Chiajna - Garda de Mediu a transferat controlul către Comisariatul Ilfov, comisarii şi-au derogat, nu ştiu cum, competenţa către Poliţia locală, şi ulterior cei care depozitau, infractorii, de fapt, au ajuns în posesia datelor mele şi mi le-au şi arătat cu scop de intimidare. Aceeaşi grupare am găsit-o depozitând în Sectorul 6, cu Poliţia Locală din Chiajna şi cu viceprimarul de acolo, în prezenţa comiterii unor infracţiuni sau contravenţii, după caz. Deci, cumva, însă structura asta a statului sau a administraţiei locale, face parte din angrenajul de crimă organizată, să zicem”, a explicat Octavian Berceanu.

Mafia deșeurilor din România

Întrebat dacă există o mafie a deşeurilor, comisarul şef a făcut referire la documente oficiale ale Interpol.

"Mă uit pe raportul strategic pe care l-a scos Interpol în 2020, în august, şi acolo scrie negru pe alb că sunt oameni cu cămăşi albe – şi fac referire la politicieni, la şefi de instituţii în România, la oameni de business – care controlează acest fenomen în România şi nu spun eu, spune Interpolul”, a mai afirmat acesta.

Cum se face o sesizare la Garda de Mediu

Totodată, Octavian Berceanu a explicat cum trebuie să procedeze cetățenii pentru a face o sesizare la Garda de Mediu atunci când descoperă anumiți factori de poluare.

„Este extraordinar de simplu. Dacă trimitem o sesizare în care punem și imagine și locație la adresa gardamediu@gnm.ro, în zece minute este în mapa mea de lucru”, menționează comisarul.

Potrivit acestuia, pentru a fi luată în considerare o sesizare este nevoie de datele personale ale celui care o transmite, însă asigură că acestea vor rămâne confidențiale, astfel încât nu vor exista probleme pentru cel care anunță ilegalitatea.

Editor : I.C