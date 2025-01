Au mai rămas câteva ore până la învestirea președintelui ales al Statelor Unite, Donald Trump, iar echipa Digi24 se află deja în America pentru a relata cele mai importante evenimente. Se fac în continuare pregătiri, fiind anunțate și schimbări de ultim moment, după ce un val de aer polar a lovit Coasta de Est a Statelor Unite, iar temperaturile vor scădea drastic. Jurământul președintelui va avea loc în interior, în Capitoliu, iar mult așteptata paradă de pe Pennsylvania Avenue a fost anulată. Trimișii speciali Digi24 Teodora Tompea, Cristina Cileacu și Claudiu Ristea se află la Washington DC și ne spun cum este atmosfera acolo.

Teodora Tompea: „Ultimele schimbări au fost anunțate chiar ieri, în timp ce nu eram în drum spre Statele Unite. Faptul că ceremonia se va desfășura în interior este o răsturnare de situație. Însă pregătirile la nota de securitate rămân la fel, lucrurile vor fi într-adevăr în continuare restricționate. Verificările vor fi amănunțite. Noi probabil că vom simți acest lucru mâine-poimâine, pe măsură ce ne apropiem de ziua zero”.

Cristina Cileacu: „Și programul zilei de învestitură a lui Donald Trump a fost complet schimbat și practic evenimentul principal se va derula în rotonda Capitolului, sala care este direct sub cupola Capitolului, unde foștii șefii de stat, împreună cu Donald Trump și câțiva dintre toți cei foarte mulți invitați care voiau să participe la ziua învestiturii vor participa de data aceasta, din limită de spațiu, pentru că rotonda este mult mai mică decât exteriorul Capitoliului. Ce alte schimbări mai sunt? Donald Trump este așteptat la Național Mall, undeva tot în zona Capitolului. Este de fapt o arenă de sport, arena pe care de altfel se joacă baschet aici, la Washington atunci când sunt meciuri NBA, și acolo președintele american se va întâlni cu o parte dintre susținătorii tăi săi. Evenimentul principal practic nu mai are loc sau, mă rog, are loc, dar în altă formă, la National Mall. Cei care vin acolo se vor așeza pur și simplu la coadă să intre să se întâlnească cu Donald Trump duminică, la ora 3:00, ora Washington-ului, este programat acest eveniment, dar va fi pe principiul primul venit, primul servit, pentru că acolo orice intrare este gratuită, deci nu se mai cer banii publicului”.

Ce va face Donald Trump în prima zi de mandat

Cristina Cileacu: „Primul lucru pe ordinea de zi, după ce își va prelua funcția în întregime de luni, de pe 20 ianuarie, va fi să semneze un ordin legat de migrație, pentru că știm foarte clar una dintre obsesiile lui Donald Trump, dar este, de altfel și o problemă majoră în Statele Unite - este migrația ilegală - și vrea neapărat să impună cea mai mare deportare de până acum, așa a numit-o președintele Trump și vrea să semneze acest ordin executiv chiar de luni, din momentul în care va fi instalat la Casa Albă, după ce se vor încheia ceremoniile”.

Învestirea propriu-zisă, când Trump va depune oficial jurământul în faţa membrilor Congresului, ai Curţii Supreme, ai noii sale administraţii şi a zeci de mii de alte persoane, va avea loc la Capitoliu. Este acelaşi loc în care, la 6 ianuarie 2021, mii de susţinători ai lui Trump au spart geamuri, s-au luptat cu poliţia şi i-au făcut pe congresmeni să fugă pentru a-şi salva viaţa, în încercarea de a anula pierderea alegerilor din 2020 în faţa preşedintelui democrat Joe Biden.

VEZI AICI Ce se întâmplă luni, 20 ianuarie, în ziua învestirii lui Donald Trump

Transmisiunile speciale Digi24 vor conține și invitați speciali, reprezentanți din Statele Unite care vorbesc despre migrație, economie, relații internaționale, relația cu NATO, securitate, apărare, Ucraina, TikTok și tot ceea ce îngrijorează.

Editor : C.L.B.