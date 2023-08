O cursă cu taxiul i-a lăsat un gust amar unui bărbat din Cluj-Napoca. În loc de 22 de lei, cât i s-a spus că are de plătit, clientul a fost taxat de pe cardul bancar cu o sumă de 10 ori mai mare. Inițial, bărbatul a crezut că este vorba despre o eroare, dar când a încercat să dea de taximetrist ca să-și recupereze diferența de bani, și-a dat seama că are de-a face cu un șarlatan. Clientul e hotărât acum să depună plângere la poliție, scrie Știri de Cluj.

Cursa cu taxiul a avut loc luni seara în Cluj-Napoca, din Piața Unirii spre cartierul Zorilor. Când au ajuns la destinație, taximetristul i-a spus bărbatului că are de achitat 22 de lei. Pentru a face plata, clientul a folosit cardul bancar.

Abia a doua zi dimineață, când și-a verificat extrasul de cont, bărbatul și-a dat seama că, în loc de cei 22 de lei, din cont îi fuseseră retrași 222,49 de lei.

Extras bancar cu plata făcută de păgubit în contul firmei de taxi. Sursa foto: Știri de Cluj

A crezut că este vorba de o eroare de tastare și a încercat să dea de urma taximetristului.

"Am observat cele petrecute abia dimineața. (...) Eu am încercat să discut cu el. A inventat povești, a pus-o pe nevastă să răspundă. Eu am vrut să fiu om cu el, dar nu merită. Azi (n.r. miercuri) depun plângere la secția din Zorilor", a precizat păgubitul.

Surse din poliție au declarat pentru Știri de Cluj că, în cazul unei plângeri, cazul va fi încadrat la "înșelăciune". Identificarea șoferului care a condus taxiul ar urma să se facă rapid, întrucât este în baza de date a Primăriei Cluj-Napoca.

