Destiny Park, cel mai mare parc de învățare prin joacă din România, aniversează 2 ani

Destiny Park, primul parc de edutainment (învățare prin joacă) din România și cel mai mare din Europa de Est, aniversează 2 ani de la deschidere.

Peste 210.000 de vizitatori au ales Destiny Park în ultimul an Fundația * Destiny Park a oferit acces gratuit la 8.524 de copii

În al doilea an de funcționare 201.642 de vizitatori au intrat în orășelul dedicat copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 14 ani. Lor li s-au adăugat 8.524 de copii veniți gratuit, prin Fundația Destiny Park. Astfel, în 2 ani de funcționare, Destiny Park a primit vizita a 378.215 de persoane din România și din străinătate.

Destiny Park este situat în zona comercială Băneasa din București și promovează învățarea prin joacă și educația alternativă atât în rândul cadrelor didactice, cât și al părinților. Destiny Park este de 2 ani o destinație preferată pentru petrecerea timpului liber în familie. Copiii descoperă meserii și activități în care învață și se distrează, într-o manieră inovativă, prin care le sunt încurajate creativitatea, curiozitatea, independența, gândirea critică și comunicarea.

Destiny Park a devenit destinația Numărul 1 pentru Programele Școala altfel și Săptămâna verde pentru sute de școli din România. Copiii care vin prin cele 2 programe descoperă experiențe alternative de învățare despre mediu, sustenabilitate, meserii ale viitorului.

Parcul tematic are la bază 43 de experiențe de role play din multiple domenii printre care medicină, industrie alimentară, educație, mass-media, industrie, auto, sport, IT&C și multe altele. Toate activitățile sunt gândite de o echipă de specialiști, sub coordonarea Uraniei Cremene.

Urania Cremene, expert în parenting și Ambasador Destiny Park: „ Am crescut și ne dezvoltăm frumos, de la un an la altul . Faptul că sunt parte din acest proiect mă bucură și îmi aduce noi provocări, cu fiecare experiență nouă sau proiect pe care îl facem. Am avut ocazia să mă întălnesc cu sute de directori de școli la seminariile anti-bullying pe care le-am suținut cu Fundația Destiny Park. Am discutat și despre ce înseamnă învățarea prin joacă. Impresiile împărtășite de părinți și de dascăli sunt foarte importante pentru noi și zi de zi ținem seama de ele atât în construirea experiențelor copiilor, cât și în instruirea personalului nostru.”

Pe tot parcursul anului școlar 2023-2024, prin Fundația Destiny Park au fost organizate seminarii dedicate cadrelor didactice și părinților, seminarii susținute de Urania Cremene și Iancu Guda. Urania Cremene a avut ca temă comunicarea și măsurile anti-bullying din școli, iar Iancu Guda educația financiară a copiilor și a părinților. Astfel, seminariile au adunat peste 4300 de directori de școli și coordonatori de programe din județele Prahova, Brăila, Galați, Tulcea, Gorj, Dâmbovița, Ilfov, Dolj, Călărași, Teleorman , Constanța, Vâlcea, Argeș. Mesajul a ajuns la mai mult de 26.000 de cadre didactice din aceste județe.

„Acum un an estimam că în anul 2 vom depăși 185.000 de vizitatori. Am depășit acest număr și am dovedit că educația prin joacă este un lucru pe care tot mai mulți părinți, dar și cadrele didactice, îl îmbrățișează. Copiii găsesc în Destiny Park un univers total nou, au lecții de educație financiară, de mediu sau despre cum să acorde primul ajutor, vin în contact cu industrii din viața reală și învață lucruri noi și meserii pe care nu au unde în altă parte să le înțeleagă. Avem parteneri companii puternice care au înțeles cât de importat este să investim în educație și să sprijinim dezvoltarea copiilor noștri. În ultimul an alte 6 companii ni s-au alăturat și în anul care urmează vom completa industriile pe care ni le-am propus a le avea în parc. ” – Ana-Maria Pascaru, Director de Marketing Destiny Park.

Pentru anul următor Destiny Park are în plan continuarea seminariilor de educație financiară și anti bullying în București și în țară, precum și dezvoltarea altor programe și proiecte prin care să promoveze învățarea prin joacă direct în școli și la evenimente care susțin educația copiilor.

Despre Destiny Park

Destiny Park este cel mai mare parc de edutainment din Sud-Estul Europei și primul de acest fel din România. Este dedicat copiilor între 3 și 14 ani și este locul în care copiii învață prin joc. Parcul este situat în zona Băneasa pe o suprafață de peste 5000 mp și are 177 de locuri de parcare. Destiny Park este membru al IAAPA (International Association of Amusement Parks and Attractions), asociația globală din industria dedicată divertismentului.