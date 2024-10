Președinta Roberta Metsola a anunțat, marți, că eurodeputata Diana Șoșoacă a fost sancționată pentru incidentul din iulie, când a apărut cu botniță în sala de plen și a acuzat autoritățile de la Bruxelles că au ucis oameni în timpul pandemiei de COVID.

Într-o postare pe Facebook, eurodeputatul Siegfried Muresan a scris că „în Parlamentul European, dacă încalci regulile și te faci de râs, vei fi întotdeauna sancționat”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Diana Șoșoacă nu va mai putea participa la sesiunea plenară a Parlamentului European pentru 7 zile și nu își va mai primi indemnizația zilnică în această perioadă.

„Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, tocmai a anunțat penalizarea Dianei Șoșoacă pentru comportamentul inadecvat din ședința plenară din luna iulie, când a perturbat în mod repetat reuniunea Parlamentului. Penalitatea constă în suspendarea participării la sesiunea plenară a Parlamentului European pentru 7 zile și suspendarea indemnizației zilnice tot pentru 7 zile. În Parlamentul European, dacă încalci regulile și te faci de râs, vei fi întotdeauna sancționat”, a scris Siegfried Muresan, pe Facebook.

Dată afară din plenul Parlamentului

Șoșoacă a fost dată afară din plenul Parlamentul European, în iulie, în timpul unei dezbaterii care preceda supunerea la vot a candidaturii Ursulei von der Leyen pentru un nou mandat la conducerea Comisiei Europene.

Eurodeputata a purtat atunci o botniță, iar în timpul discursului său din plen a ridicat o icoană religioasă. Ea a criticat vehement politicile impuse de Uniunea Europeană, în special gestionarea pandemiei și politicile de integrare forțată, care amenință suveranitatea națională.

„Parlamentul European și Ursula von der Leyen trebuie să înțeleagă că nu vom accepta niciodată dictatura Bruxelles-ului! Ați ucis oameni și ați suprimat libertăți fundamentale! Românii nu vor îngenunchea în fața tiraniei birocratice!” striga Șoșoacă înainte de a fi escortată forțat din sală.

Diana Șoșoacă este în centrul unui scandal după ce Curtea Constituțională a decis respingerea candidaturii sale la alegerile prezidențiale din 2024. Potrivit motivării CCR, publicată luni seara, înregistrarea acestei candidaturi încalcă unele condiţii de eligibilitate, cu referire la „valorile democraţiei, la statul de drept, la respectarea Constituţiei corelate cu garanţia politicomilitară a acestora, respectiv apartenenţa României la UE şi NATO”.

După anunțul CCR, Diana Șoșoacă s-a plâns în Parlamentul European, acuzând că decizia Curții a fost luată pentru că „a luptat împotriva botniţei din pandemie”.

„Curtea Constituţională, pentru prima dată în istorie, mi-a anulat candidatura la preşedinţia României, nu pe motive de constituţionalitate, pentru că erau îndeplinite toate formele, ci pentru faptul că am luptat împotriva vaccinării obligatorii, pentru că am luptat împotriva botniţei din pandemie, pentru că am fost amendată de un poliţist că am depăşit viteza, deşi sunt în proces cu acel poliţist, pentru că am făcut declaraţii politice în Parlamentul României ca senator, încălcându-se articolul 72 din Constituţia României şi articolele 9 şi 10 CEDO prin care declaraţiile politice ale unui parlamentar au imunitate. Nu putem să fim condamnaţi pentru aşa ceva”, a spus eurodeputata.

„Nu am fost judecată, nu am fost citată, nu am avut dreptul la apărare şi am fost judecată pe articole din ziar”, a mai spus ea.

Editor : C.L.B.