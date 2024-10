DIGIPEDIA, un nou capitol în educația științifică cu dr. Bogdan Ivănescu

Din 4 octombrie, DIGIPEDIA, emisiunea fanion dedicată științei, tehnicii și explorărilor și, totodată, cel mai longeviv talk-show din România, revine pe micile ecrane, într-un format dinamic și modern. De-a lungul celor 12 ani, emisiunea a captivat audiența prin abordarea unor subiecte de actualitate, concentrându-se pe relația omului cu mediul înconjurător și pe dezbaterea temelor de impact cu privire la poluare, încălzire globală sau fenomene meteorologice imprevizibile, alături de specialiști și invitați de prestigiu.

Producția va fi difuzată pe Digi World, în fiecare vineri, de la ora 21:00, sub îndrumarea unui realizator și prezentator de excepție: dr. Bogdan Ivănescu. Cu o carieră impresionantă atât în domeniul medical, cât și în jurnalismul de știință, dr. Ivănescu va aduce o combinație inedită de expertiză și pasiuni excentrice. Este recunoscut pentru implicarea activă în viața medicală și academică, pe plan național și internațional, precum și pentru eforturile susținute în a face știința cât mai accesibilă.

Pe lângă reușitele profesionale, dr. Ivănescu este și un iubitor al sporturilor extreme, de la scufundări la mare adâncime, la sărituri cu parașuta și escaladarea celor mai înalte vârfuri montane din lume, experiențe care reflectă stilul de viață alert și neconvențional al protagonistului, similar cu ritmul evoluției tehnologice, pe care noua gazdă este pregătită să-l abordeze cu aceeași energie în cadrul emisiunii DIGIPEDIA.

Fiecare ediție promite o călătorie incitantă în universul științei și tehnologiei, punând la dispoziția telespectatorilor informații valoroase și descoperiri uimitoare. Bogdan Ivănescu subliniază utilitatea și importanța unei emisiuni dedicate cunoașterii, într-o eră marcată de dezinformare: "În prezent, există o nevoie acută pentru un concept TV precum <DIGIPEDIA Știință>. Lipsa educației științifice duce adesea la adeziunea publicului la teorii ale conspirației, iar singura soluție eficientă este promovarea educației bazate pe dovezi. Acesta este și motivul pentru care <DIGIPEDIA Știință> a fost inclusă în programul opțional al Ministerului Educației, în cadrul proiectului național Ora de Știut. Având în vedere importanța acestui demers media - <DIGIPEDIA Știință>, cea mai longevivă emisiune de acest tip din istoria televiziunii românești— îmi asum cu bucurie continuarea sa, pentru ca românii de toate vârstele să poată găsi răspunsuri la întrebări sau să știe unde să le caute. Dacă reușim să atingem oricare dintre aceste obiective, înseamnă că ne-am atins scopul!”

Proiectul nu ar fi fost posibil fără dedicarea echipei DIGIPEDIA, reprezentată de Mihaela Popescu, în calitate de producător executiv și regizor și Bogdan Giurcă, în calitate de editor montaj, care a setat un nou standard de profesionalism și creativitate, consolidând poziția emisiunii în topul preferințelor telespectatorilor.

Citește inteligent cu Newsletter-ul Digi24.ro Digi24.ro îți oferă posibilitatea să-ți alegi ce dorești să citești, când îți dorești Abonează-te la Newsletter-ul Digi24.ro Abonându-te la Newsletter primești sinteza celor mai bune informații, articole și interviuri exclusive publicate de digi24.ro Află mai multe

"Din 2019, de când am preluat proiectul DIGIPEDIA, am visat să aduc știința mai aproape de oameni, să o transform dintr-un domeniu al curioșilor în ceva esențial pentru fiecare dintre noi. Astăzi, DIGIPEDIA nu mai este doar un talk-show de știință – este o sursă de inspirație pentru tineri, un reper educațional și o dovadă că jurnalismul poate deschide minți și poate schimba destine. Știința ne arată că evoluția este un proces continuu. Acum, acest drum entuziasmant continuă sub îndrumarea unui jurnalist de știință extraordinar, dr. Bogdan Ivănescu. Știu că DIGIPEDIA va merge mai departe cu și mai mult curaj, ridicând ștacheta educației și inspirând o nouă generație de viitori oameni de știință! Astăzi nu sărbătorim doar un succes profesional, ci un succes uman, profund și colectiv. Împreună, am transformat un simplu proiect într-o misiune cu sens. Mulțumesc tuturor celor care au crezut în această idee și sunt mândră de drumul nostru comun!", a declarat Mihaela Popescu, producătorul executiv al emisiunii.

Una dintre cele mai notabile realizări este integrarea conținutului media DIGIPEDIA în programul educațional pilot „Ora de Știut”, lansat în 2021. Mai mult, din anul 2024, acesta a fost inclus în curricula școlară națională ca disciplină opțională, avizată de Ministerul Educației. Astfel, DIGIPEDIA devine prima producție TV din peisajul audiovizualului românesc, recunoscută oficial pentru valoarea și rolul de promotor al științei.

"DIGIPEDIA este una dintre <<navele amiral>> ale canalului DigiWorld, fiind în continuare un unicat pe piața media din România, chiar dacă acum emisiunea a atins venerabila vârstă de 12 ani. Un reper interesant, provocator și constant, așa aș defini acest demers jurnalistic care a fost nelipsit în toate serile de vineri în ultimii 10 ani. Zeci, dacă nu sute de invitați de calitate cu un aport de know-how deopotrivă local și internațional au dezbătut mii de subiecte de interes general sau foarte specializat, însă într-o manieră deschisă și originală, ceea ce a făcut din DIGIPEDIA un adevărat popularizator de știință, un generator inspirat de inițiativă și cunoștințe, și poate un prim pas în demersul „învățării continue” la care ne obligă ritmul vieții din secolul XXI. Fiind adânc legată de un mai recent proiect marca DIGI, „Ora de Știut” (proiectul prin care DIGI România pune la dispoziția sistemului educațional din România material video care se constituie în scheletul orei opționale pentru clasele 5 și 6, la nivel național), avem certitudinea că informația de calitate pe care o culegem, o prelucrăm sau o creăm pentru Digipedia ajunge în cât mai multe minți și face un pas important, nerămânând doar o prezență singulară și captivantă în spectrul TV, ci adaptându-se activ la noile provocări ale tehnologiei și, mai ales, ale cerințelor de cunoștințe extinse, atât de vehiculată în prezent. Digipedia are planuri mari pentru viitor!”, a completat Bogdan Chirițoiu, Manager Digi Documentare.

Despre Digi World

Digi World este parte a Grupului DIGI. Grupul mai deține canalele Digi24, Digi Sport 1, 2, 3, 4, primul post TV Ultra HD din România, Digi 4K, televiziunile tematice Digi Life și Digi Animal World, cele de muzică, UTV, Music Channel, Hit Music, postul de filme (pay-tv), Film Now, și posturile de radio PROFM, Digi FM, Dance FM și Chill FM, televiziunile de muzică UTV, Music Channel, Hit Music și posturile de radio PROFM, Digi FM, Dance FM și Chill FM.