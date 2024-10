La Film Now, peliculele lunii octombrie se trăiesc la superlativ

Octombrie este, fără îndoială, luna filmelor care stârnesc emoții profunde, pliate pe fiecare gen și stare de spirit. La Film Now, prinde ritmul toamnei cu producții care te vor face să râzi în hohote, să experimentezi adrenalina unui viitor distopic, plin de incertitudini sau să simți fiorii confruntării cu forțele întunericului. Și când crezi că nimic nu te mai poate surprinde, o poveste uimitoare despre puterea interioară și miracolul celei de-a doua șanse îți va arăta că nu există limite atunci când spiritul uman refuză să renunțe.

Sâmbătă, 05 octombrie, de la ora 20:00, pășim în lumea incitantă și imprevizibilă a două maestre în escrocherii, interpretate de Anne Hathaway și Rebel Wilson, care se întâlnesc întâmplător și hotărăsc să facă echipă. Îi vor seduce și ușura de bani pe bărbații care le-au greșit, dar și pe cei foarte bogați și creduli. În timp ce una e versată, sofisticată și irezistibilă, cealaltă este stângace, lipsită de eleganță și de tact, iar calitățile cu care ambele sunt înzestrate le vor ajuta să ducă la bun sfârșit stratagemele ingenioase de păcălit și escrocat. Și ce loc mai potrivit de furat inimi și golit conturi decât însorita Rivieră Franceză? Pentru o porție garantată de umor debordant și înșelătorii bine orchestrate, comedia Ticăloasele/ The Hustle (2019) e de neratat sâmbătă, pe Film Now!

Fanii genului SF sunt răsfățați cu aventura explozivă Ready Player One (2018), sub bagheta regizorală a celebrului Steven Spielberg și bazată pe bestsellerul omonim scris de Ernest Cline. În anul 2045, lumea se află în haos și la un pas de colaps din cauza suprapopulării, iar resursele limitate îi forțează pe oameni să trăiască la limita sărăciei. Pentru a evada din realitatea sumbră, aceștia se refugiază în OASIS, o utopie virtuală creată de genialul şi asocialul James Halliday (Mark Rylance). La moartea sa, excentricul Halliday lasă moștenire întregul imperiu primei persoane care va găsi cele trei secrete bine ascunse în universul imaginat de el, la finalul unei vânători amețitoare de comori. Adolescentul Wade Watts (Tye Sheridan) intră într-o cursă acerbă împotriva maleficei corporații IOI și a celorlalți jucători, devenind unul dintre cei mai vânați utilizatori, după ce reușește să treacă primul de indiciul inițial. Efectele vizuale și scenele de acțiune spectaculoase fac din Ready Player One: Să înceapă jocul alegerea perfectă pentru seara de duminică, 13 octombrie, de la 20:00, pe Film Now.

Luni, 07 octombrie, de la ora 20:00, te așteaptă o lecție despre determinare, reinventare și triumful spiritului uman în pelicula Marele George Foreman: O poveste miraculoasă/ Big George Foreman (2023), inspirată de una dintre cele mai surprinzătoare reveniri sportive. Marcat de copilăria trăită în săracie, Foreman și-a canalizat frustrarea și ambiția pentru a cuceri medalia de aur la Jocurile Olimpice și titlul de campion mondial la categoria grea. Aflat la un pas de moarte, și-a descoperit credința și a lăsat în urmă ringul de luptă pentru a se dedica vocației de predicator. Însă atunci când greutățile financiare îi afectează familia și comunitatea, Foreman se întoarce în arenă și scrie istorie, ajungând cel mai vârstnic și mai improbabil campion mondial de box la categoria grea din toate timpurile.

Exorcistul papei/ The Pope's exorcist (2023) este recomandarea de Halloween pe Film Now, de la ora 22:10. Russell Crowe revine pe micile ecrane în rolul părintelui Gabriele Amorth, cel mai prolific exorcist al Bisericii Catolice, într-un lungmetraj bazat pe memoriile scrise chiar de prelat în anii '90. Intriga este plasată în Spania anului 1987, unde preotul și ucenicul său investighează cazul cutremurător al unui băiat posedat și scot la lumină o conspirație veche de secole, adânc tăinuită de Vatican. Cu zeci de mii de ritualuri de exorcizare la activ, părintele Amorth a reprezentat o figură controversată și fascinantă, un apărător al credinței în lupta neobosită împotriva răului absolut. Pregătește-te pentru o experiență care te va captiva și, mai ales, înfricoșa, într-un mod pe care nu îl vei uita prea curând!