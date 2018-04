VIDEO - Miracolul din ziua nunții. Un fost fotbalist paralizat a pășit spre altar

Dragostea învinge. E cea mai bună descriere a impresionantei poveşti de dragoste şi de voinţă dintre fostul fotbalist american Chris Norton şi soţia sa, Emily. În urmă cu şapte ani, Chris a fost la un pas de moarte, după un accident cumplit pe teren, care l-a lăsat paralizat. Medicii i-au spus că nu va mai merge niciodată. A luptat singur cu infirmitatea, apoi a întâlnit-o pe Emily. Acum, uniţi în iubirea lor, ei au povestit pentru CNN calvarul prin care au trecut până în momentul în care Chris a reuşit să păşească spre altar, sprijinit de Emily.

Chris Norton: Un moment cu totul special pe care l-am împărtăşit cu ea, ştiind că am reuşit împreună... nu era doar eu, doar ea, ci noi, împreună...

Chris a fost rănit în timpul unui meci, juca doar de şase săptămâni. Medicii i-au dat doar 3% şanse să mai meargă vreodată.

Chris Norton: Absolut fiecare zi petrecută în spital a fost o luptă pentru a recâştiga câte puţin din mobilitate. Eram îngrozit de viitorul meu, nu ştiam dacă voi avea parte de dragoste...

Trei ani mai târziu, Chris a întâlnit-o pe Emily.

Emily Norton: Am simţit imediat legătura dintre noi, parcă l-aş fi cunoscut pe Chris de-o viaţă.

Chris Norton: Am trecut rapid de starea mea, de problemele mele fizice. Am ştiut din prima clipă că Emily nu vedea doar asta, vedea tot ceea ce însemn eu...

Emily l-a ajutat pe Chris să se ridice.

Chris Norton: Acum, mă ajută mai bine decât orice fizioterapeut cu care am lucrat. Când am văzut cu Emily înregistrarea de la nuntă, am înţeles că am învins. Am muncit atât de mult!

Emily Norton: Am plâns gândindu-mă cât sunt de recunoscătoare că l-am întâlnit pe Chris şi vrem ca toată lumea să ştie că nu trebuie să abandonezi niciodată speranţa.

Chris Norton: Împreună, suntem mai puternici. Faptul că pot păşi alături de ea tot restul vieţii mele este minunat.