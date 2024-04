Două filme românești au fost selectate pentru Festivalul de la Cannes 2024

Lungmetrajul „Trei kilometri până la capătul lumii”, regizat de Emanuel Pârvu, a fost adăugat în competiţia Festivalului de Film de la Cannes 2024, unde documentarul „Nasty”, regizat de Tudor Giurgiu, Cristian Pascariu şi Tudor D. Popescu, va fi prezentat în cadrul secţiunii Proiecţii Speciale, transmite luni AFP, potrivit Agerpres.

Festivalul de la Cannes şi-a finalizat selecţia oficială luni, invitându-i în competiţia sa pe un cineast iranian care critică regimul de la Teheran, Mohammad Rasoulof, pe regizorul francez Michel Hazanavicius, care va fi prezent pe Croazetă cu un lungmetraj de animaţie, precum şi pe cineastul român Emanuel Pârvu, cu filmul „Trei kilometri până la capătul lumii”, informează AFP.

Lungmetrajul „Trei kilometri până la capătul lumii”, regizat de Emanuel Pârvu, a fost filmat, la finalul anului trecut, la Sfântu Gheorghe şi Dunavăţ, precizează un comunicat al producătorilor.

Potrivit sinopsisului peliculei, Adi este un adolescent de 17 ani dintr-un sat din Delta Dunării, care, prin eforturile părinţilor săi, învaţă la Tulcea. Atunci când părinţii sunt confruntaţi cu un adevăr pe care nu sunt în stare să îl înţeleagă, dragostea necondiţionată pe care acesta ar trebui să o primească de la ei dispare brusc, iar lui Adi îi rămâne o singură soluţie.

Din distribuţia filmului fac parte actorii Bogdan Dumitrache, Laura Vasiliu, Ciprian Chiujdea, Valeriu Andriuţă, Adrian Titieni, Ingrid Micu-Berescu, Richard Bovnoczki, Alina Berzunţeanu şi Vlad Brumaru.

„Trei kilometri până la capătul lumii” este cel de-al treilea lungmetraj al regizorului Emanuel Pârvu, după debutul său cu „Meda sau Partea nu prea fericită a lucrurilor” (2017) şi „Marocco”, care a avut premiera internaţională la Festivalul de Film de la San Sebastian în 2021.

Michel Hazanavicius, în vârstă de 57 de ani, va concura pentru trofeul Palme d'Or cu „La plus precieuse des marchandise”. Pelicula reprezintă prima incursiune în universul cinematografiei de animaţie pentru regizorul devenit cunoscut cu filmul „The Artist” - recompensat cu cinci premii Oscar în 2012 - şi cu primele două comedii din franciza „OSS 117”.

Adaptat după o piesă scrisă de Jean-Claude Grumberg, noul său film evocă Holocaustul şi destinul unui copil evreu care scapă în mod miraculos de deportarea în lagărul de exterminare de la Auschwitz.

Organizatorii de la Cannes au adăugat în competiţie şi noul film regizat de Mohammad Rasoulof, „The seed of the sacred fig”. Acest cineast, recompensat cu premiul secţiunii Un Certain Regard la Cannes în 2017 (pentru „A Man of Integrity”) şi, apoi, cu Ursul de Aur la Berlinala din 2020 (pentru „There Is No Evil”), a fost invitat anul trecut pe Croazetă în calitate de membru al juriului.

Însă Mohammad Rasoulof, în vârstă de 52 de ani, aflat în vizorul regimului de la Teheran şi eliberat recent din închisoare, nu a putut să facă acea deplasare, fiind în continuare vizat de o interdicţie de călătorie în afara ţării sale.

Evocând în filmele sale chestiuni fierbinţi precum corupţia şi pedeapsa cu moartea, Mohammad Rasoulof se numără printre cei mai premiaţi regizori iranieni în marile festivaluri cinematografice din lume, precum Jafar Panahi şi Saeed Roustaee, dar care sunt acuzaţi în Iran de propagandă împotriva regimului.

Astfel, numărul filmelor care vor concura în 2024 pentru a câştiga trofeul Palme d'Or va fi de 22. Anul trecut, acest premiu a fost obţinut de lungmetrajul „Anatomie d'une chute”, regizat de Justine Triet.

Printre producţiile selectate în competiţie se află filme ale unor iluştri regizori hollywoodieni, precum „Megalopolis”, de Francisc Ford Coppola, şi „Oh Canada”, de Paul Schrader, un musical regizat de Jacques Audiard, noul film al regizorului Yorgos Lanthimos cu Emma Stone în distribuţie şi o peliculă despre Napoli semnată de italianul Paolo Sorrentino.

În afara competiţiei, organizatorii au anunţat luni premiera superproducţiei franceze „Comte de Monte-Cristo”, cu Pierre Niney în rolul principal, în timp ce Oliver Stone va prezenta în secţiunea Proiecţii Speciale un documentar despre politicianul brazilian Lula da Silva.

În aceaşi secţiune va fi prezentat şi documentarul „Nasty”, despre viaţa şi cariera primului număr 1 mondial din tenis, Ilie Năstase, care a fost lansat recent Bucureşti, în prezenţa unor nume mari ale sportului mondial precum Boris Becker, Ion Ţiriac, Gheorghe Hagi, Nadia Comăneci, Gheorghe Popescu sau Camelia Potec. Documentarul este regizat de Tudor Giurgiu, Cristian Pascariu şi Tudor D. Popescu, distribuit de Transilvania Film şi produs de Libra Films şi HDR Evolution, în co-producţie cu HBO şi Televiziunea Română.

Trei filme au fost adăugate şi în secţiunea Un Certain Regard: „When the light breaks”, de Rúnar Rúnarsson - în deschiderea acestei secţiuni -, „Niki”, de Celine Sallette, şi „Flow”, de Gints Zilbalodis.

Cea de-a 77-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes se va desfăşura în perioada 14-25 mai.

Editor : C.L.B.