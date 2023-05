10,5 miliarde de lei, contribuția BAT România la bugetul de stat în 2022

BAT a plătit 10,5 miliarde de lei la bugetul de stat în 2022

BAT, cel mai mare jucător de pe piața tutunului din România, a avut un impact total în economie de peste 125 de miliarde de euro* în primii 25 de ani de prezență pe piața locală. Din această sumă, aproximativ 24 de miliarde de euro reprezintă contribuția directă la bugetul de stat sub formă de impozite și accize

BAT are peste 3.000 de angajați în România și generează alte 30.000 de locuri de muncă pe lanțul valoric

BAT construiește un viitor mai bun (A Better Tomorrow™), ceea ce include reducerea impactului afacerii asupra sănătății, oferind consumatorilor alternative cu risc redus** la fumat

BAT, cea mai mare companie de produse din tutun din România, este unul dintre cei mai mari contribuabili ai României, cu o contribuție totală de 10,5 miliarde lei (2,1 miliarde euro) în accize și taxe la bugetul de stat în 2022. Această sumă se adaugă la cele 24 miliarde de euro contribuție directă a BAT la bugetul de stat în primii 25 de ani de activitate pe piața locală.

BAT este cel mai mare jucător de pe piața tutunului, cu o cotă de piață de peste 50%, un investitor strategic și un angajator de top în România. Investițiile totale ale companiei în fabrica din Ploiești au depășit pragul de 500 de milioane de euro de la construcția sa în 1996. BAT a creat 3.000 de locuri de muncă în cele trei entități pe care le operează la nivel local (fabrica din Ploiești, compania națională de distribuție și centrul de servicii integrate), și generează alte 30.000 de locuri de muncă indirect, pe lanțul valoric. Durata medie de vechime în cadrul companiei a unui angajat BAT este de peste 7 ani, ceea ce demonstrează că mediul de lucru este foarte apreciat de angajați.

„BAT are un impact important în economia românească și ne dorim să continuăm să investim aici. În 2022 am marcat 25 de ani de prezență pe piața locală, România fiind una dintre cele mai importante piețe pentru BAT. Ca urmare a investiției noastre continue, suntem un partener strategic în economie, cu contribuții semnificative la bugetul de stat, un angajator de top și un partener de încredere al autorităților în combaterea comerțului ilicit. Păstrăm angajamentul ferm de construire a unui viitor mai bun (A Better Tomorrow™), investind în continuare în transformarea afacerii noastre, în inovație și în crearea de valoare adăugată pe termen lung și în mod sustenabil în economia românească”, a spus Jorge Araya, Director al Ariei Europa de Sud – Est în cadrul BAT

BAT este, de asemenea, unul dintre cei mai mari producători de bunuri de larg consum și exportatori din România. 60% din volumele produse în fabrica BAT din Ploiești, țigări și consumabile din tutun pentru glo, cel mai inovator dispozitiv care încălzește tutunul din portofoliul companiei, sunt exportate în peste 50 de țări din întreaga lume. Fabrica BAT din Ploiești este a doua cea mai mare fabrică a grupului din Europa și între primele 5 din lume.

*Studiu CIVITTA , 2021

** Bazat pe dovezile existente și presupunând o trecere completă de la fumat la aceste produse, care nu sunt lipsite de risc și provoacă dependență.

Despre BAT în România

BAT, cel mai mare jucător de pe piața tutunului din România, a avut un impact total în economie de peste 125 de miliarde de euro* în primii 25 de ani de prezență pe piața locală. Din această sumă, aproximativ 24 de miliarde de euro reprezintă contribuția directă la bugetul de stat sub formă de taxe și accize.

BAT are în prezent peste 3.000 de angajați în cele trei entități economice ale grupului din România și generează peste 30.000 de locuri de muncă pe lanțul de distribuție.

În decembrie 2017, BAT a lansat în România glo, cel mai inovator dispozitiv al companiei care încălzește, nu arde tutunul.

Despre BAT la nivel global

BAT este o companie de top, cu mai multe categorii de bunuri de larg consum, al cărei obiectiv este de a construi un viitor mai bun (A Better Tomorrow™) prin reducerea impactului asupra sănătății, ceea ce presupune angajamentul de a oferi consumatorilor adulți o gamă variată de produse cu risc redus*.

Compania susține clar că țigările cauzează riscuri majore la adresa sănătății și că singura modalitate prin care acestea pot fi evitate este renunțarea la fumat. BAT îi încurajează pe cei care continuă să fumeze să facă trecerea complet la alternative cu risc redus dovedit științific***. Pentru a realiza acest lucru, BAT se transformă într-o afacere cu multiple categorii de bunuri de larg consum, centrată cu adevărat pe consumatori.

Obiectivul BAT este ca 50 de milioane de consumatori să aleagă produsele sale care nu implică arderea tutunului pâna în 2030 și de a genera venituri de 5 miliarde de lire sterline din noile categorii pâna în 2025. BAT și-a stabilit o serie de obiective ambițioase de sustenabilitate, precum neutralitatea emisiilor de carbon pentru Scopurile 1 și 2 până în 2030, eliminarea utilizării plasticului de unică folosință non-necesar și realizarea tuturor ambalajelor din plastic reutilizabil, reciclabil sau compostabil până în 2025.

BAT are peste 50.000 de angajați. Grupul BAT a generat venituri de 27,65 miliarde de lire sterline în 2022 și un profit din operațiuni de 10,52 miliarde lire sterline.

Portofoliul strategic al companiei include marcile sale globale de țigarete și o categorie tot mai largă de produse cu risc redus*** din tutun și nicotină, precum și produse tradiționale din tutun care nu implică arderea tutunului. Între acestea se numară țigări electronice, produse de încălzire a tutunului, produse moderne pentru uz oral, inclusiv produse cu nicotină pentru uz oral fără tutun, precum și produse orale tradiționale, cum ar fi snus și snuff umed. În 2022, 22,5 milioane de consumatori au ales noile categorii de produse BAT care nu implică arderea tutunului, o creștere de 4,2 milioane față de anul precedent.

*Bazat pe dovezile existente și presupunând o trecere completa de la fumat la aceste produse, care nu sunt lipsite de risc și provoaca dependența.