Finanţare de 25.000 de euro pentru fiecare afacere deschisă într-o comună din Bihor

Antreprenori în mediul rural. Se întâmplă în comuna bihoreană Diosig, unde 25 de persoane vor primi, fiecare, câte 25 de mii de euro pentru a demara mici afaceri. O sală de fitness, un fast-food, o firmă de transport internaţional şi una de prelucrare a metalelor sunt primele care vor fi finanţate printr-un program cu fonduri europene, derulat de autorităţile locale. Marţi, patru beneficiari au semnat contractele de finanţare.

O sală de fitness pentru locuitorii din Diosig. Este ceea ce va realiza Valer Durdeu cu ajutorul celor 25.000 de euro, primiţi prin programul derulat de autoritățile din Diosig.

"Am considerat că pentru tineretul de aici, un segment al populaţiei, ar fi foarte util în Diosig. Şi am văzut lumea mergând în alte localităţi, organizaţi pe maşini şi am zis că ar fi util", a justificat proiectul Valer Durdeu.

Și Ştefan Olah va deveni, în curând antreprenor. Bărbatul are 15 ani vechime în prelucrarea metalelor - el realizează jgheaburi și porţi metalice, iar cu banii primiţi va putea începe o afacere pe cont propriu.

"Dacă nu era acest ajutor, nu puteam să cumpăr sculele şi aparatele necesare pentru meseria asta", spune Ștefan Olah, beneficiar al proiectului.

Un fast-food şi o firmă de transport internaţional sunt alte două proiecte care vor deveni realitate. Marţi, primii patru beneficiari au semnat contractele de finanţare la sediul primăriei.

"Prin aceasta se vor înfiinţa noi locuri de muncă, cel puţin 25, (...) pentru că ei şi-au asumat ca timp de cinci ani vor menţine un angajat în aceste societăţi comerciale, deci este în beneficiul tuturor", consideră Attila Mados, primarul comunei Diosig.

Unii antreprenori şi-au găsit deja şi primii clienţi.

"Abia aştept să se înfiinţeze sala de fitness, să pot să fac undeva mişcare. (...) Salvezi timp, pentru că nu trebuie să mergi la Oradea sau în altă localitate şi vei avea posibilitatea să mai fii cu prietenii şi cu comunitatea locală", susţine primarul comunei Diosig.

În total, 675 de mii de euro vor fi învestiți în comuna Diosig. Proiectul din fonduri europene se adresează persoanelor vulnerabile cu o situație financiară precară.

Reporter: Anca Deac

Operator: Ticu Gheorghiţă

Etichete:

,

,

,

,

,

,