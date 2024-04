Imagini cu debarcaderul plutitor pe care îl construiește armata SUA în Gaza. Pentagonul spune că va costa 320 de milioane de dolari

Comandamentul Central al SUA a publicat imagini cu un debarcaderul plutitor construit de armata americană în largul coastei Fâșiei Gaza, care, odată finalizat, este destinat să ajute la furnizarea de ajutor umanitar populației înfometate din enclava devastată de război.

Construcția debarcaderului temporar a început pe mare săptămâna trecută, iar imaginile arată echipajul mai multor nave militare care construiesc platforma, scrie CNN.

Secretarul de presă adjunct al Pentagonului, Sabrina Singh, a declarat luni că debarcaderul va costa SUA aproximativ 320 de milioane de dolari.

Debarcaderul temporar construit de armata SUA în Gaza. Sursa foto: CENTCOM

Această estimare include toate costurile asociate cu construcția inițială a sistemului, cunoscută sub numele de Joint Logistics Over the Shore sau JLOTS. Costul operațiunii digului va crește probabil în următoarele câteva luni.

Este posibil ca armata americană să opereze debarcaderul cel puțin în următoarele trei luni, au declarat anterior oficiali americani pentru CNN.

Un înalt oficial militar a declarat săptămâna trecută că SUA sunt „pe cale să înceapă livrarea de asistență umanitară către Gaza pe mare la începutul lunii mai”, care va începe cu echivalentul a 90 de camioane pe zi de ajutor și apoi „se va extinde rapid” la 150 de camioane pe zi odată ce capacitatea operațională este atinsă.

Debarcaderul temporar construit de armata SUA în Gaza. Sursa foto: CENTCOM

Oficialul a spus că armata americană este pregătită să execute misiunea „de câteva luni”, dar a subliniat că nu va exista picior de american pe pământul din Gaza, lucru pe care l-a confirmat și președintele Joe Biden când a anunțat planurile pentru debarcader în martie.

Oficialii americani au declarat anterior pentru CNN că armata americană este probabil să opereze debarcaderul cel puțin în următoarele trei luni, dar scopul final este să îl transforme într-o operațiune comercială care să poată fi folosită de alte țări și organizații neguvernamentale.

Între timp, nava de sprijin al Marinei Britanice RFA Cardigan Bay a plecat din Cipru pentru a sprijini eforturile de construire a debarcaderului temporar, potrivit unui comunicat al Marinei Regale de sâmbătă.

Nava britanică va oferi „cazare pentru sute de marinari și soldați americani care lucrează la construirea debarcaderului”, a transmis marina.

Odată înființat, Programul Alimentar Mondial (WFP) va sprijini distribuirea ajutorului de la debarcader, a spus organizația sâmbătă, iar USAID va colabora cu Națiunile Unite pentru a distribui ajutorul odată ce va ajunge în Gaza.

Ajutorul va circula din Cipru prin intermediul navelor comerciale, care vor călători până la debarcaderul plutitor ancorat în largul coastei Gaza.

Ajutorul respectiv va fi apoi mutat pe bărci mai mici ale armatei, care pot transporta aproximativ echivalentul a 15 camioane de ajutor fiecare, care vor ajunge la drumul de rulare ancorat de țărm.

Construcția debarcaderului vine pe măsură ce situația umanitară din Gaza se deteriorează și numărul morților din bombardamentul Israelului crește.

Toți cei 2,2 milioane de oameni din Gaza nu au suficientă hrană, jumătate din populație fiind în pragul foametei, conform Clasificării Fazei Securității Alimentare Integrate (IPC).

Îngrijorările sunt, de asemenea, sporite cu privire la o operațiune militară israeliană anticipată în Rafah din sudul Gazei, ceea ce determină apeluri reînnoite pentru încetarea focului pentru a asigura un flux neîntrerupt de ajutoare.

Agențiile pentru drepturile omului au avertizat în mod repetat că restricțiile severe ale Israelului asupra livrărilor de ajutoare se traduce într-un ritm prea lent, astfel încât ajutoarele ajung greu. Înainte de război, aproximativ 500 de camioane cu provizii intrau zilnic în enclava palestiniană.

Negocierile privind încetarea focului și schimbul de ostatici sunt în desfășurare, Hamas luând în considerare un nou cadru propus de Egipt care cere grupului să elibereze până la 33 de ostatici răpiți din Israel în schimbul unui armistițiu în Gaza, a spus o sursă israeliană familiarizată cu negocierile pentru CNN.

Israelul așteaptă un răspuns din partea Hamas, care era de așteptat să se întâlnească luni la Cairo cu mediatorii din Egipt și Qatar. O delegație israeliană este de așteptat să călătorească la Cairo marți.

Editor : M.I.