Adrian Oros: Există stocuri suficiente de alimente, inclusiv cele pentru Paște

Există stocuri suficiente de alimente, inclusiv din cele specifice Sărbătorilor Pascale,spune ministrul Agriculturii, Adrian Oros. El a adăugat, într-un interviu pentru Agerpres, că pentru asigurarea securităţii alimentare a românilor a solicitat suspendarea exporturilor de cereale şi a câtorva produse agroalimentare de bază pe perioada stării de urgenţă, decizie inclusă în Ordonanţa Militară nr. 8.

Tot prin această ordonanţă militară, pieţele agroalimentare vor rămâne deschise, iar accesul va fi permis numai producătorilor agricoli cu certificat de producător.

Ministrul Agriculturii a susţinut că tot ceea ce se întâmplă în sector în această perioadă va fi atent monitorizat, pentru a putea compensa la sfârşitul crizei pierderile înregistrate de cei care au lucrat corect.

Şeful MADR a mai vorbit în interviu despre modul de sacrificare şi de comercializare a mieilor în această perioadă, despre problemele întâmpinate din cauza secetei, dar şi despre solicitările transmise Comisiei Europene privind plata avansului pe suprafaţă începând cu luna septembrie şi creşterea cuantumului la 85%.

„Noi am monitorizat stocurile, dar am monitorizat şi exporturile şi am fost îngrijoraţi că în luna martie au crescut foarte mult exporturile comparativ cu luna martie a anului trecut. Văzând şi evoluţia stocurilor am luat această decizie, care desigur este o decizie radicală şi bineînţeles care va fi contestată în următoarele zile. Vrem să rămână în ţară toate aceste produse, în toată această perioadă de urgenţă, pentru asigurarea securităţii alimentare a românilor, de aceea Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a inclus în Ordonanţa Militară nr.8 suspendarea exporturilor pentru unele produse agroalimentare de bază, în perioada stării de urgenţă”, a spus Oros.

„Dacă vedem că în următoarea perioadă situaţia se îmbunătăţeşte, pe unele dintre aceste produse o să le scoatem în următoarea ordonanţă, dar în acest moment aceasta este decizia. Lista se poate modifica, putem tăia sau include alte produse, dar cu siguranţă cerealele rămân pe listă până la noua recoltă. Noi putem da ordonanţe militare în fiecare săptămână, în funcţie de evoluţia lucrurilor”, a adăugat el.

„Ştiu că tentaţia multor agenţi economici, mai ales a celor mari, care au cantităţi mari, este de a specula această perioadă şi de a obţine profit. Asta este evident.

De aceea am făcut apel la ei să fie solidari în această perioadă de două, trei luni de zile, să fie mai echilibraţi şi mai responsabili, pentru că vor avea nevoie de consumatori şi de parteneri de afaceri după ce trece perioada de criză. Să nu încerce să fure startul, pentru că, pe termen mediu şi lung, am putea pierde cu toţii, dacă unii pe termen scurt cred că ar putea să câştige ceva. Şi cu siguranţă vor fi şi asemenea iniţiative mai puţin sănătoase, dar prin instrumentele pe care le avem, le monitorizăm, iar instituţiile care au alte tipuri de instrumente, cei de la Consiliul Concurenţei şi cei de la ANPC, să ia măsuri. Noi deocamdată monitorizăm şi stocuri şi preţuri”, a mai spus ministrul.

„Am spus că avem stocuri suficiente de cereale până la noua recoltă, pe care noi am estimat-o la sfârşit de iulie, pentru că atunci se termină recoltatul la cereale păioase, chiar dacă anul acesta cu siguranţă va fi o producţie mai mică, pentru că este o secetă foarte accentuată”, a adăugat el.