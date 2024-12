Precipitațiile din ultima perioadă le dau speranțe agricultorilor români. În județul Galați, spre exemplu, plantațiile de orz, grâu, rapiță, dar și livezile arată din ce în ce mai promițător. Producătorii locali spun că semnele secetei din vară au început să se domolească ușor și privesc cu încredere spre câmpurile înverzite.

„Noi am fost obișnuiți cu această secetă din ultimii ani, încât nu puneam mari speranțe că o să răsară. După ultimele ploi, când am văzut că a și înverzit, nu am putut decât să mulțumim cerului”, spune plină de speranță Sicuța Murgu, un fermier.

Sicuţa Murgu are grijă de peste 1.000 de hectare de teren argricol în Smârdan, județul Galați. Acum privește cu încredere spre câmpurile înverzite, unde culturile plantate în toamnă au început să arate promițător.

„Este o toamnă cu surprize favorabile pentru noi. Ne pierdusem orice speranță, dar iată că octombrie și noiembrie au fost niște luni cu precipitatii bune, să zicem. Am acumulat în jur de 150 de litri dintr-un deficit de 300. Rapiţa este într-un stadiu foarte bun de dezvoltare, păioasele la fel, livezile, viile la fel”, spune Sicuța Murgu.

Și cultura de grâu arată mai bine după ploile din ultimele săptămâni. Chiar și în zonele unde nu sunt instalate sisteme de irigații, cum ar fi comuna Tulucești.

„Cultura de grâu arată cel mai bine din ultimii trei ani, cât a fost secetă pedologică. Fermierii estimează la cultura de toamnă o producție de 5 tone la hectar, față de o tonă jumătate, cât s-a înregistrat anul trecut”, transmite Dana Costache, jurnalist Digi24.

„Avem grâu, avem orz, vecinii noștri au răpiță și arată cel mai bine din ultimii patru ani. Sunt ceva speranțe. Să sperăm că vom avea bani pentru îngrășăminte în primăvară”, spune Cătălin Ionescu, fermier din comuna Tulucești.

Umiditatea din sol este acum la un nivel moderat, spun specialiștii.

„Este importantă modalitatea de efectuare a lucrărilor agricole, astfel încât să menținem această apă în sol, să nu o irosim și să profitam cât mai mult de ea”, explică Alina Bădilă, directorul Institutului Pedologic Galați.

Potrivit datelor Comisiei Europeane, recolta de grâu din acest an este cu 10% mai mică față de cea a anului trecut.

reporter: Dana Costache

operator: Marian Munteanu

Editor : Izabela Zaharia