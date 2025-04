Primăria unei comune din Iași trebuie să plătească despăgubiri echivalente cu bugetul pe 4 ani, pentru că nu a eliberat la timp anumite documente. Avizele erau necesare unei firme, care a ratat un proiect cu fonduri europene, din cauza lipsei documentelor respective. Un executor judecătoresc a pus deja în aplicare decizia definitivă. Edilul comunei speră acum la o eșalonare a sumei care se ridică la 1,2 milioane de euro.

Ligia Pricopi, jurnalist Digi24: Primaria Bălțați, din județul Iași, este bună de plată conform unei decizii definitive a instanței, pentru că a eliberat cu întârziere documentele necesare pentru înființarea unei plantații de caiși - un proiect cu fonduri europene, ratat în cele din urmă, din vina funcționarilor publici, au hotărât magistrații. Autoritatea locală trebuie să plătească acum atât valoarea proiectului, cât și profitul pe care societatea l-ar fi obținut pe o perioadă pe 5 ani.

Societatea a obținut documentele cerute la primărie, dar mult prea târziu pentru a primi finanțarea europeană.

Vasile Aștefanei, primarul comunei Bălțați: Au fost eliberate documentele în temeiul legii. Acel temei al legii nu a convenit societății. Deci, dacă discutăm pe lucruri concrete, societatea voia să facă o investiție pe un teren care și astăzi are gaj pus.

Oana Chiriță, avocata societății păgubite: A fost o luptă să derulăm acest proiect începând din 2021, de când s-au făcut aceste cereri și nu s-au dat acte și atunci am dat în judecată, am obținut hotărârile, am făcut executări. Piedici peste piedici.

Marcel Boloș, ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene din România: Primăria are o serie de responsabilități pe care trebuie să le urmeze, pentru că astfel de situații de executare silită nu sunt de bun augur pentru fondurile europene. Nu ne dorim astfel de situații, nu sunt o carte de vizită pentru România.

Decizia instanței este definitivă. Executorul a pus deja sechestru pe trei mașini ale primăriei. Edilul speră la o eșalonare a sumei.

Vasile Aștefanei, primarul comunei Bălțați: Dacă se va obține acea eșalonare, vom căuta fondurile să ne ținem de acele eșalonări. Cum vom face rost de bani? Sigur, vom solicita la forurile superioare, vom face economii noi.

Localnic: Să ia o bicicletă. Ia uite, sunt pavele pe aici. Face sport, la țară, se poate învârti primarul pe-aici.

Localnic: Anul trecut am dat 285 de lei la impozit și anul ăsta am dat 350 de lei impozit. Ia de la mine, de la tine, de la tine și pune dincolo.

Localnic: De ce ambiția asta și l-a împiedicat să-și facă, să se dezvolte comuna, să facă locuri de muncă? De ce a fșcut domnul primar treaba asta?

Primaria trebuie să plătească 1,2 milioane de euro despăgubiri, adică bugetul din taxe și impozite pe 4 ani.

reporter: Ligia Pricopi

operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia