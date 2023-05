Petre Daea: „Eu vin înainte de 06.00 la serviciu, la 7.30 intru în videoconferinţă cu ţara”

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat despre o posibilă schimbare a sa din funcţie la rotativa premierilor că el este tot timpul inginerul agronom al ţării româneşti şi vine înainte de 06.00 la serviciu, iar la 7.30 intru în videoconferinţă cu ţara. Daea a mai spus că nu a primit niciun reproş din partea liderilor coaliţiei.



”Eu sunt tot timpul inginerul agronom al ţării româneşti şi cât voi trăi pe mine nu mă interesează ce vorbim, mă interesează să las în urma mea, după o experienţă de 54 de ani de muncă, ceea ce ţării îi este necesar. Aş avea şi conştiinţa împăcată şi energia pe care o depun în fiecare zi, merită să o fac în folosul fermierilor”, a spus ministrul Agriculturii la Prima News, citat de news.ro.

Petre Daea a arătat că ”bagajele sale sunt tot timpul în conştiinţa sa, în mintea sa”.

”Ca un inginer agronomic care am făcut o facultate (..) iar rezultatele muncii mele nu sunt în afara realităţii ci dimpotrivă, sunt consemnate în fiecare loc de muncă. Din acest punct de vedere sunt nu numai împăcat ci şi mulţumit şi dator pentru ţara mea să dau ce mai pot, cât voi trăi”, a spus el.

Înrebat dacă a primit reproşuri de la liderii coaliţiei, Petre Daea a spus: ”Niciodată, nimic, sub nicio formă, pentru că ştiau foarte bine ce am făcut. În activitatea mea sunt cu realizările la zi. Petre Daea are un jurnal al activităţii sale, care consemnează în fiecare zi ce face şi acest jurnal este şi justificarea în faţa opiniei publice că un om dedicat care a primit această misiune grea, trecând prin patru crize dificile, îşi poate măsura timpul zilei prin fapte”, a spus Petre Daea.

El a menţionat că a lăsat jurnalul în minister. ”Eu vin înainte de 06.00 la serviciu, la 7.30 intru în videoconferinţă cu ţara”, a mai spus Daea.

Editor : A.P.