Ambasadoarea SUA la București: Avem companii americane interesate să investească în România în domeniul apărării

Ambasadoarea SUA în România, Kathleen Kavalec, a spus la Digi24 că sunt companii americane interesate să investească în România în domeniul apărării.

„Avem companii americane interesate să investească în România în domeniul apărării. De exemplu, muniția este foarte importantă acum pentru războiul din Ucraina, dar şi pentru apărarea generală în Europa. Deci, cred că vom vedea mai multe investiții în acest domeniu”, a spus Kavalec la Pașaport diplomatic.

„Pe frontul economic, sunt bucuroasă să spun că SUA au continuat, companiile SUA au continuat să investească în România. Multe dintre companiile care sunt aici s-au extins, și-au extins operațiunile, au creat mai multe locuri de muncă. De exemplu, uzina Ford din Craiova a investit aproape 500 de milioane de dolari pentru extinderea liniei de producţie și vor începe să producă vehicule electrice. În 2023, au mai angajat 1300 de români”, a adăugat ambasadoarea.

„Și am văzut asta în timp ce am călătorit prin țară, la Iaşi, unde are sediul Amazon, care are 2000 de angajați. Avem companii americane care sunt cei mai mari angajatori, angajatori privați, la Cluj, la Oradea, pe care le-am vizitat, multe dintre marile noastre companii investesc aici, pentru că consideră că aceasta este o piață puternică, o piață cu o forță de muncă talentată și potențial de creștere. Și chiar trebuie să admirați traiectoria pozitivă pe care România a avut-o, din punct de vedere economic, în deceniile trecute. Deci, investim și în asta”, a mai spus Kavalec.

