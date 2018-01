Afacerea unui canadian din Cluj, îngropată de modificările fiscale. Restaurantul său se închide în câteva zile

Singurul restaurant cu specific canadian deschis în Cluj se va închide, la sfârșitul lunii ianuarie, au anunțat cei doi patroni, Oliver Ryfell și Tayler Adams-Gladue, din cauza modificărilor codului fiscal, care i-au adus într-un impas.

FOTO: Facebook/Off The Wall

Oliver Ryfell, un avocat canadian în vârstă de 30 de ani, a ajuns la Cluj în urmă cu cinci ani și s-a îndrăgostit atât de oraș, cât și de o româncă, aceasta devenindu-i soție. În 2014, el a convins un alt conațional să își deschidă împreună un restaurant în Cluj-Napoca.

„Off The Wall” s-a bucurat de succes printre localnici. Restaurantul s-a dovedit a fi o afacere profitabilă, pentru că nu ducea lipsă de clienți, fiind situat chiar în centrul orașului. Anunțul că restaurantul se va închide a fost făcut pe Facebook, de patronii care invocă o măsură fiscală introdusă la sfârșitul anului trecut.

Mai exact, guvernul a introdus o nouă taxă care se aplică hotelurilor și restaurantelor și care înlocuiește impozitul pe venituri. Valoarea noii taxe este însă strâns legată de amplasarea unui hotel sau local și de numărul de metri pătrați, astfel încât restaurantul „Off The Wall”, situat în centrul, a plătit 12.500 de lei, doar pentru perioada ianuarie - iulie 2017, scrie Adevărul. Suma este de trei ori mai mare decât cea plătită legislației anterioare.

“Cu tristețe vă anunțăm că restaurantul Off the Wall se va închide în 31 Ianuarie 2018. A fost o plăcere și o onoare să vă servim timp de 3 ani și jumătate, timp în care toată echipa a pus multă pasiune și suflet în toate meniurile «off the wall» pe care le-am pregătit pentru voi. Am dorit să vă introducem în bucătăria canadiană arătându-vă că în Cluj se poate mânca bine cu ingrediente fresh, de la piață, fără microunde sau semipreparate și ne place să credem că am reușit să vă convingem că fresh e întotdeauna mai bun.

Am dorit să fim locul unde prietenii se adună la o bere artizanală și un burger bun creând amintiri plăcute care îi vor face să se întoarcă mereu cu plăcere... un loc confortabil, fără pretenții, cu ospătari prietenoși și glumeți, un loc ca acasă. Din păcate, schimbările fiscale introduse de Guvern anul trecut au pus în încurcătură multe afaceri mici, printre care și pe noi. Din 1 Ianuarie 2018 au apărut alte schimbări, mult mai brutale, care din păcate ne împiedică să ne continuăm activitatea.

Sperăm că ne veți accepta propunerea de a veni să vă bucurați de un ultim burger, fried pickle, kalbi ribs și/sau o bere artizanală românească înainte să ne închidem ușile... Mulțumim pentru susținerea de până acum! Fără voi n-am fi putut să ne vedem visul realitate! Echipa Off the Wall”, au scris proprietarii restaurantului pe pagina de Facebook a localului.

Localul are în prezent opt angajați, care vor fi nevoiți acum să își caute de lucru în altă parte.