Elon Musk și-a îndreptat atenția către Europa, unde încearcă alianțe cu lideri de extremă dreapta și se amestecă în politica internă în moduri care ar putea ajuta intereselor sale economice de pe continent, potrivit unei analize El Pais.

Elon Musk a depășit granițele. De luni de zile, personajul celui mai de succes om de afaceri din lume a coexistat cu cel care susține liderii extremiști și ține prelegeri țărilor suverane despre afacerile lor interne. Regatul Unit și Germania sunt țintele preferate. Această nouă fațetă politică, fie că este strategie corporativă sau ideologie pură, i-a adus deja beneficii economice considerabile: acțiunile Tesla au crescut cu peste 50% de la victoria electorală a lui Donald Trump, de care și-a legat propriul destin; evaluarea rețelei sale de socializare X, odată în cădere liberă, și-a oprit declinul; bitcoin și principalele criptomonede, în care investește, se apropie de maxime istorice; iar ultimele runde de finanțare ale xAI, compania sa de inteligență artificială și SpaceX, compania sa aerospațială, au catapultat prețurile pe piață.

După ce a cucerit Washingtonul, câmpul de luptă al lui Musk s-a mutat acum în Europa, unde interesele sale economice nu sunt mai puțin importante. El și-a propus să-l doboare pe prim-ministrul laburist Keir Starmer, al cărui guvern pregătește noi reglementări pentru criptomonede și inteligență artificială și care negociază cu Amazon pentru a intra în afacerea de bandă largă prin sateliți pe orbită joasă, așa-numitul Proiect Kuiper, care ar concura direct cu Starlink al lui Musk, acum mult mai avansat, cu 87.000 de conexiuni în țară, majoritatea în mediul rural. Această luptă acerbă s-a mutat și în Franța și în Spania, unde guvernul premierului Pedro Sánchez tocmai a acordat Kuiper o licență de funcționare.

Efectul contraproductiv cu care Elon Musk se poate confrunta

Atacurile furioase ale lui Musk asupra liderilor cu care nu este de acord merg mână în mână cu acordurile de afaceri și curtarea celor cu care are o relație bună. Premierul italian Giorgia Meloni a fost nevoită să facă o apariție publică, joi, pentru a da explicații despre negocierile pe care le poartă cu SpaceX pentru a atribui companiei un contract de 1,6 miliarde de dolari pentru a furniza comunicații guvernamentale și militare sigure prin criptarea telefoanelor și a internetului. precum și utilizarea sateliților pentru situații de urgență precum atacuri teroriste și dezastre naturale. „Nu există nicio alternativă” la SpaceX, a argumentat Meloni.

Legăturile sale cu alți lideri europeni, precum Viktor Orbán din Ungaria, cu care a avut o întâlnire, alături de Trump, în decembrie la reședința acestuia din urmă, Mar-a-Lago, îi deschid și ele ușa pentru a bloca inițiativele Uniunii Europene care dăunează companiilor sale. Musk și-a transformat carnetul mare de cecuri într-o armă politică. Nu doar că a finanțat campania lui Trump cu 277 de milioane de dolari. El a cerut, de asemenea, mai multe investiții în Argentina sub conducerea liderului libertarian Javier Milei și a spus că este dispus să facă și el acest lucru. Asta este în plus față de campania sa de impulsionare extremei drepte din Germania, AfD, inclusiv un interviu cu lidera acesteia, Alice Weidel, garantându-și astfel aliați în cazul în care formațiunea ajunge la putere la un moment dat, așa cum s-ar putea întâmpla foarte bine și în vecina Austria.

Totuși, interferența sa continuă amenință să provoace un efect contraproductiv pentru interesele sale de afaceri: a câștigat respingerea directorilor din Franța, Marea Britanie, Germania și Spania. Iar Bruxellesul, un gigant de reglementare care are deja un dosar deschis împotriva lui X care ar putea duce la o amendă de un milion de dolari, a avertizat că fostul Twitter nu poate promova pozițiile politice ale lui Musk în detrimentul celorlalți. La nivel comercial, riscul este ca potențialii clienți și utilizatori ai Tesla și X care îi dezaprobă comportamentul să îi întoarcă spatele, așa cum au făcut deja unii advertiseri, și să caute alternative precum rețeaua de socializare Bluesky.

Ascensiunea unui excentric

Lui Elon Musk îi curge riscul prin vene. Cel mai bogat om din lume a preluat o generație de investitori tradiționali condusă de Warren Buffett, care e în favoarea ideii de a nu investi bani în ceea ce nu înțelege și care crede în puterea timpului pentru a crește bogăția. Musk este antiteza acestui prototip conservator și precaut. Este nesăbuit și plin de duh. Nu-l deranjează să cocheteze cu falimentul și eșecul, așa cum a recunoscut el însuși. Tesla a fost aproape de faliment între 2017 și 2019, iar inițiative precum Hyperloop pentru a călători cu trenul cu 1.000 km/h dorm somnul celor drepți. Se ferește de precauție, investește și înființează companii în sectoare pe care nu le înțelege, cel puțin nu în profunzime, pentru că aproape nimeni nu s-a cufundat până acum în ele. Bazându-se pe impulsurile și intuiția sa, el se scufundă în planuri futuriste, fie că este vorba despre trimiterea de nave spațiale pe Marte, implantarea de cipuri în creierul uman pentru a le conecta la computere sau mașini autonome.

Este greu de găsit o industrie de ultimă oră în care să nu fie prezent: și-a construit imperiul prin companii de mașini electrice (Tesla), rețele sociale (X), inteligență artificială (xAI), aeronautică (SpaceX), internet prin satelit (Starlink) și neurotehnologie (Neuralink). Și crede cu ardoare în viitorul criptomonedelor, în care investește. Cu toate acestea, personajul lui dezbină și polarizează. În timp ce pentru adepții săi devotați este un geniu și un vizionar – un fel de Leonardo da Vinci contemporan, în cuvintele recente ale președintelui argentinian, Javier Milei – detractorii săi, din ce în ce mai numeroși, îl văd mai mult ca pe un Rasputin modern, șoptind în urechea celui mai puternic om din lume, asupra căruia își exercită influența. Și nu-l iartă pentru activismul său în creștere pentru extrema dreaptă, inclusiv ingerința electorală, sau pentru lipsa de interes pentru combaterea știrilor false, atunci când nu le răspândește chiar el însuși.

Așadar, cum devine fiul unui inginer și al unui fotomodel cel mai bogat om din lume? Averea lui Elon Musk depășește 400 de miliarde de dolari, aproape dublu față de cea a celui de-al doilea cel mai bogat om, fondatorul Amazon, Jeff Bezos, și mai mult decât PIB-ul Africii de Sud, țara în care s-a născut acum 53 de ani. De când era copil, Musk a avut două obsesii: tehnologia și Statele Unite. În biografia magnatului, Ashlee Vance documentează momentul în care a văzut primul computer într-un centru comercial din Johannesburg. A continuat să insiste până l-a convins pe tatăl său să-l cumpere. „Trebuia să dureze șase luni pentru a înțelege manualul. Am devenit obsedat și am petrecut aproape trei zile fără să dorm până am terminat ultima lecție. Mi s-a părut cel mai incredibil lucru pe care l-am văzut vreodată în viața mea”, i-a spus Musk lui Vance.

Africa de Sud, o închisoare pentru Elon Musk

La vârsta de 12 ani a creat primul său joc video, Blastar, și a început să-i încolțească ideea că locul ideal pentru a crește este la mii de kilometri distanță, în Statele Unite. „Africa de Sud a fost ca o închisoare pentru cineva ca Elon”, spune mama lui în biografia lui Vance. Avea dreptate. În ciuda încercărilor tatălui său de a-l descuraja – și-a concediat ajutorul domestic și l-a pus să facă toate treburile pentru a-l învăța cum ar fi să „se joace de-a americanul” – nimic nu l-a oprit. La Universitatea din Pennsylvania, unde a studiat fizica și matematica, s-a simțit înțeles. „Faptul că era înconjurat de tocilari l-a încântat”, își amintește mama miliardarului.

Cu diploma în mână, Musk s-a îndreptat spre vest, spre epicentrul întregii acțiuni, Silicon Valley, iar după ce a făcut stagii la o companie de jocuri video și o altă firmă care efetua cercetări privind tehnologiile aplicabile mașinilor electrice, în 1995 a fondat Zip2, împreună cu fratele său, Kimbal, un fel de pagini aurii în care afacerile se puteau face cunoscute pe un internet care era încă la început. La urma urmei, așa cum îi place lui Musk să spună, toată lumea avea dreptul să cunoască locația celei mai apropiate pizzerii.

Achiziția Twitter nu a fost inspirată financiar, dar profitabilă politic

Vânzarea afacerii patru ani mai târziu pentru 307 milioane de dolari a fost cheia creșterii pe care urma să o întreprindă: nu mai era un nou venit care-i cerea bani tatălui său pentru a închiria spații. Banii îi ardeau în mâini: în același an a fondat banca online X.com, care a devenit geneza pentru PayPal. Și apoi au venit producătorul aerospațial SpaceX în 2002, Tesla în 2003, Solarcity în 2006 (care avea să ajungă să fie achiziționat de Tesla), OpenAI în 2015, din care a plecat în grabă după o confruntare cu actualul său CEO, Sam Altman, Neuralink și compania de tuneluri The Boring Company în 2016. Apoi a venit achiziționarea Twitter (acum X) în 2022.

Tesla, a opta companie ca mărime de pe planetă după capitalizarea bursieră, a devenit primul producător de vehicule electrice care a clasat una dintre mașinile sale, Modelul Y, printre cele mai vândute din lume în 2023 și este compania care îl menține pe primul loc printre miliardari pe Elon Musk. Cu toate acestea, cele 44 de miliarde de dolari pe care le-a plătit pentru X s-au dovedit curând a fi o sumă excesivă. Calculele firmei de investiții Fidelity sugerează că valoarea platformei a scăzut cu peste 70%, la aproximativ 12 miliarde de dolari. Achiziția i-a adus însă beneficii în alte moduri: rețeaua socială pretinde că are peste 600 de milioane de utilizatori activi lunar, iar Musk are 212 milioane de urmăritori, echivalentul populațiilor din Germania, Italia, Spania, Portugalia și Grecia la un loc. Acel difuzor puternic și lipsa moderației conținutului în numele unei presupuse libertăți de exprimare, au făcut din rețea platforma ideală pentru scopurile politice noi și profitabile ale lui Musk.

