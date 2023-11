Burduja: Dacă va fi o iarnă normală, o vom trece doar cu gaz românesc. Dacă nu, există variante, prima este gazul din Azerbaidjan

România stă mai bine decât oricând în privinţa securităţii energetice pentru iarna aceasta, a declarat la RFI ministrul Energiei, Sebastian Burduja, precizând că dacă iarna va fi ”normală”, o vom putea trece doar cu gaz românesc, iar dacă va fi mai geroasă decât în mod obişnuit, există mai multe variante, ”prima fiind gazul din Azerbaidjan", potrivit News.ro. El a mai afirmat că ”până acum, în perioada aceasta mai rece, s-a extras din supraplin, depozitele au fost până la 103% pline şi acum am ajuns undeva la 99,5% din capacitate”.



Întrebat cât de pregătită este România pentru această iarnă, din punct de vedere energetic, ministrul Energiei Sebastian Burduja a afirmat: "Stăm bine, aş spune chiar că stăm mai bine decât oricând. Avem în primul rând o securitate a disponibilităţii de gaze naturale, un grad de umplere a depozitelor de aproape 100% în continuare. Până acum, în perioada aceasta mai rece s-a extras din supraplin, depozitele au fost până la 103% pline şi acum am ajuns undeva la 99,5% din capacitate. Cu siguranţă, prin această disponibilitate, vom putea să trecem de iarna aceasta, dacă este o iarnă normală, cu gaz românesc şi doar cu gaz românesc, din ceea ce avem înmagazinat, plus producţia proprie. O iarnă normală, conform meteorologilor, înseamnă o iarnă cu maxim două episoade de ger, de viscol, pe lună, un episod putând varia între trei-patru, până la şapte zile”.

El a reluat declaraţiile referitoare la menţinerea schemei de compensare-plafonare, despre care spune că ”a asigurat un preţ redus la factura românilor, un preţ rezonabil, un preţ de aproximativ 35 de lei la curent pentru peste cinci milioane de gospodării”.

Conform ministrului Energiei, chiar dacă această schemă de plafonare-compensare înseamnă încă un efort asupra bugetului de stat, mult mai mic decât acum un an de zile, iar la anul va fi şi mai mic, autorităţile îşi doresc să facă acest efort ”pentru a-i proteja pe români, în contextul unei pieţe în dinamică, în evoluţie, impredictibilă, în contextul conflictelor din Ucraina şi din Orientul Mijlociu".

Sebastian Burduja a explicat şi care sunt soluțiile în cazul în care iarna nu va fi una normală.

"Avem câteva variante. Prima este gazul din Azerbaidjan. România are activă o opţiune de a cumpăra până la un miliard de normal metri cubi de gaze din Azerbaidjan, opţiune activă şi iarna trecută, n-a fost nevoie de ea, dar şi iarna aceasta, până în primăvara anului 2024 şi ulterior avem posibilitatea de a prelungi această opţiune. În plus, avem posibilitatea de a importa gaz natural lichefiat, e adevărat, în condiţiile actuale de piaţă el este mult mai scump decât gazul pe conductă şi va fi o opţiune viabilă doar în contextul în care vom avea strictă necesitate de ea", a declarat ministrul Energiei.

