Unul din doi români reușește să pună bani deoparte, lunar. Sumele economisite sunt, în medie, cu aproape 20% mai mari decât anul trecut, arată un studiu recent. 1.536 de lei este suma medie a economiilor. Iar foarte mulți dintre acești bani nu ajung vreodată la bancă.

1.536 de lei este suma pe care reușesc să o economisească, în medie, românii, de la o lună la alta. Cei mai mulți dintre ei preferă să-și păstreze, însă, banii în casă.

„- Sub saltea.

- De ce?

- Pentru că eu mă consider o persoană care cheltuie destul de mulți bani și dacă îi am puși deoparte undeva nu aș intra la ei”, spune o tânără.

Majoritatea românilor care își țin banii la saltea au peste 50 de ani, arată cifrele din Barometrul Datoriilor, realizat de IRES.

„E o tradiție veche. Ea vine din comunism în mare parte, pentru că nici atunci oamenii nu aveau multă încredere în statul comunist și obișnuiau să își țină și atunci banii la saltea”, e de părere Adrian Marcu, sociolog.

„Ținând banii cash acasă ne asumăm riscul să-i pierdem, să îi fure cineva. Doi - nu primim nimic pentru ei, niciun fel de venit și îi depreciază inflația”, explică Adrian Codîrlașu, economist.

La polul opus, tinerii preferă conturile bancare.

„Poți să jonglezi foarte ușor cu ei, nu trebuie să ai grija banilor fizici”, e de părere un tânăr.

„E o siguranță în plus! În primul rând, acasă se pot întâmpla multe lucruri, un incendiu, un furt și putem să-i pierdem”, spune un tânăr.

Daria are 20 de ani și este din Brașov. A muncit trei veri la rând în America și, cu banii obținuți, a călătorit în locurile ei preferate.

„Am strâns destul de mulți bani. Numai pe călătorii, într-un an, am cheltuit în jur de 5 mii de dolari. Am mai pus deoparte acasă, mai mult de 10.000 de dolari”, povestește Daria.

Doar 12% dintre românii care economisesc investesc în valută, 11% în pensii private și doar 5% în imobiliare. Unul din 10 români nu reușește să pună niciun leu deoparte, din cauza cheltuielilor lunare prea mari.

„Peste 70% dintre cei care au fost chestionați în cadrul acestui studiu spun că cea mai mare parte a bugetului în fiecare lună se duce pe plata utilităților, mai apoi, românii spun că în proporție covârșitoare cel mai mult îi costă sănătatea, dar și alimentele”, transmite Mihai Vălușescu, jurnalist Digi24.

Doar 4% dintre cei chestionați spun că își pot permite orice cheltuieli, se arată în studiul IRES realizat în parteneriat cu o companie de management a datoriilor.

reporter: Mihai Vălușescu

operator: Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia