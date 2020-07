Asiaticii, soluția pentru piața muncii din România. Seriozitatea și stabilitatea sunt principalele atuuri oferite angajatorilor

În contextul pandemiei, cu sute de mii de români întorși în țară, forța de muncă asiatică este în continuare la mare căutare în România. În această perioadă, a crescut cererea pentru șoferi, grădinari, bone, dar și muncitori necalificați pe șantiere sau la restaurantele care au și terase. Seriozitatea și stabilitatea pe care le-o oferă angajatorilor sunt principalele atuuri pentru care numărul asiaticilor pe piața muncii de la noi din țară este în creștere.

Mateo este din Filipine și a venit în România în februarie anul trecut. Nu ca turist, ci ca să muncească. Lucrează la o familie dintr-o surburbie a Capitalei. Mai exact, este șofer, grădinar, ba chiar se pricepe și un pic la electricitate. Este omul bun la toate. Nevoia l-a învățat asta. Spune că sunt lucruri pe care nu știe să le facă, iar pentru asta are o filozofie: „Te rog, învață-mă și o voi face!”.

Mateo Vilar Jr., asistent domestic: Înainte să vin aici, am fost în Cambogia. Sunt câteva țări unde am muncit înainte.

Reporter: Ești obișnuit să călătorești în jurul lumii...

Mateo Vilar Jr.: Da, într-adevăr. Caut locul de muncă perfect ca să câștig mulți bani, să am un salariu mare. De asta sunt aici. Caut un loc de muncă într-o altă țară, pentru că acasă, am lucrat și acolo, dar nu a fost suficient. Salariul nu a fost suficient. Nu ne poate asigura nevoile zilnice.

Nevoile lui și ale familiei sale. Acasă îl așteaptă o soție și două fiice, pe care le va revedea abia la începutul anului viitor, atunci când va avea concediu suficient să poată merge acasă.

Mateo Vilar Jr.: Pentru ele. De aia sunt aici.

Și nu este un caz excepțional. În ultimii ani numărul asiaticilor care vin să muncească la noi în țară este în creștere, chiar și în contextul pandemic.

Magda Paisakh, reprezentant companie care recrutează forță de muncă asiatică: A crescut cererea pentru bone, menajere, asistenți domestici, cum ar fi șoferi, grădinari – un om bun la toate cum se spune noi. Și în altă ordine de idei, am relocat muncitori calificați sau mai puțin calificați. Fiind disponibili aici în țară i-am relocat către alte joburi.

Numărul angajatorilor de la noi din țară care apelează la forța de muncă asiatică este în creștere

Cele mai multe realocări s-au făcut în domeniul HoReCa, reducându-se astfel riscul disponibilizărilor. În creștere este și numărul angajatorilor de la noi din țară care apelează la forța de muncă asiatică.

Nicoleta Andone, reprezentant restaurant: Ei sunt mult mai serioși decât ai noștri, să zic așa, adică nu e ceva personal, dar nu știu, în timp am observat asta. Și este din ce în ce mai greu ca un român să stea – nu îi convinse salariul, nu îi convine programul. Are din ce în ce mai mari pretențiile, dar fără să ofere ceva la schimb.

Luna iunie a adus o nouă creștere a numărului de aplicări pentru job-uri, de peste 40% față de luna mai și cu 20% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, arată un studiu al unei platforma de recrutare online.

Vlad Curtifan, platformă recrutare online: Se știe că pe timpul verii interesul angajaților în ceea ce privește căutarea unui loc de muncă scade pentru că vin concediile, lumea nu își petrece destul de mult timp acasă. Ei bine, datorită, sau din cauza contextului noului coronavirus angajații stau mai mult acasă, își petrec mai mult timp și evident aplică la locuri de muncă și situația fiind mai puțin stabilă decât de obicei.

Experții din domeniul recrutării forței de muncă spun că în continuare sunt sectoare afectate de criza provocată de noul coronavirus chiar dacă piața dă semnale de revenire.

La începutul lunii, Ministerul Muncii anunța că la nivel de țară erau suspendate peste 100.000 de contracte de muncă. Cele mai multe erau din domeniul hotelier, restaurante și industria prelucrătoare.

Editor web: Liviu Cojan