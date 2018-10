Ce înseamnă jobul ideal în 2018

Timișoara, 3 octombrie 2018. Angajatori de TOP revine în Timișoara pe 19-20 octombrie la Centrul Regional de Afaceri și promite să aducă Jobul ideal mai aproape de cei care sunt în căutarea unui loc de muncă. Cel mai mare târg de carieră, Angajatori de TOP Timişoara reuneşte în această toamnă peste 3.000 de oportunități de carieră și 70 de companii, dintre care cei mai mulți angajatori își desfășoară activitatea în Inginerie şi Producţie, IT, Retail, Automotive, Servicii şi BPO, FMCG.

Cu o tradiție de 12 ani pe piața din România, Angajatori de TOP este un eveniment de referință pentru piața de resurse umane. Scopul evenimentului este să faciliteze interacțiunea dintre angajatori și candidați și să le ofere acestora din urmă contextul în care pot avea acces la oportunități de carieră și sesiuni de dezvoltare personală și profesională. Mesajul cheie al evenimentului din această toamnă fiind „Jobul tău ideal există! Găsește-l la Angajatori de TOP”

Angajatori de TOP își propune să îi aducă mai aproape pe cei care își doresc un job ideal, fie că acesta înseamnă beneficii financiare, siguranță, mediu de lucru plăcut sau flexibilitatea jobului. Evenimentul reunește peste 3000 de oportunități de carieră, 70 de companii de top, o diversitate a joburilor, programe de internship & trainee, workshop-uri pentru dezvoltarea personală și profesională, consiliere gratuită în carieră.

Din perspectiva angajatorilor principalele 5 atribute care definesc un job ideal sunt: munca în echipă (84%), posibilitatea de a evolua profesional (70%), loc de muncă provocator (57%), motivant (57%) și siguranța jobului (54%). Companiile înțeleg că modul în care angajații colaborează, eficiența cu care lucrează împreună sunt aspecte care definesc un loc de muncă ideal. O echipă unită va performa la potențial maxim, iar dezvoltarea și performanța fiecarui membru se bazează pe modul în care interacționează cu ceilalți colegi. Încurajarea evoluţiei profesionale și accesul la reale oportunităţi de carieră, alături de un mediu de business provocator și motivant sunt aspecte care au fost menționate de angajatori ca având impact major asupra a ceea ce înseamnă un job ideal.

În ceea ce privește beneficiile oferite de angajatori pentru a asigura un loc de muncă ideal, companiile oferă angajaților posibilitatea să lucreze într-o echipă cu colegi prietenoși (70%), oferirea unui manager care se preocupă de dezvoltarea profesională (54%), recunoașterea și recompensarea performanțelor (54%), salarii motivante (51%) și flexibilitatea jobului (38%). Acestea sunt câteva dintre avantajele pe care le oferă pentru a se asigura că au deschise joburi ideale în cadrul târgului de carieră Angajatori de TOP Timișoara.

Cum se pot pregăti candidații pentru a obține jobul ideal la Angajatori de TOP Timișoara? Este important ca participanții să manifeste seriozitate şi motivare de la prima interacțiune pe care o au cu angajatorii, iar aşteptările lor să fie realiste. La fel de important este modul în care au redactat CV-ul. Dacă au nevoie de consiliere de carieră sau recomandări în privința modului în care este redactat CV-ul, pot trece pe la standul CV Experts unde primesc gratuit sfaturi valoroase din partea consultanților în HR. Un alt punct important pe agenda participanților sunt conferințele și workshopurile care îi vor ajuta în dezvoltarea pe plan profesional și personal, acestea fiind adresate atât candidaților cu profil IT sau inginerie, cât și candidaților cu profil non-tehnic.

O parte dintre angajatorii care au confirmat deja prezența la Angajatori de TOP Timișoara sunt: Adient, Akwel, B.Braun, BeeSpeed, Berg Software, Bosch Service Solutions, Coca-Cola HBC Romania, Continental, Decathlon Production, DEUTSCHE TELEKOM SERVICES EUROPE – ROMANIA, DM Drogerie Markt, DRÄXLMAIER Group, Elektrobit, Endava, Faulhaber Motors, Filtration Group, Flex, HELLA, Huawei, Huf. Kaufland Romania, Kimball Elektronics, Lidl Romania, Mahle, McDonald`s in Romania, MHP – A Porsche Company, Microsoft, Nokia, Plan.net Technology, Plexus, RapidSolution Software, Research Now SSI, Rossini Sleeve Technologies, SAP, Sustainalytics, Toluna. WALTER GROUP Austria, Wipro Automotive Excellence Center, Visteon, Wipro LTD.

Cei care sunt în căutarea unui job se pot înscrie gratuit online, pe www.hipo.ro/locuri-de-munca/angajatoridetop/, ulterior pot participa la eveniment în baza CV-ului tip Barcode.

Despre Catalyst Solutions

Catalyst Solutions este o companie românească de consultanță în resurse umane, specializată în soluții de recrutare și employer branding. În cei 12 ani de experiență, Catalyst a devenit cunoscută pentru unele dintre cele mai mari proiecte și evenimente din domeniu, precum :

www.hipo.ro, singurul portal de carieră dedicat exclusiv candidaților cu studii superioare;

Angajatori de TOP, cel mai mare târg de carieră din România, care are loc de două ori pe an, în București, Timișoara și online, pe www.hipo.ro;

DevTalks, eveniment care reunește 1.000 de profesioniști IT pasionați de web, online, Cloud computing și Big Data;

Top Talents România, program care identifică și premiază cei mai valoroși 300 de tineri români;

Studiul Cei mai doriți angajatori, cel mai cuprinzător instrument de pe piață, care măsoară gradul de atractivitate al brandurilor de angajatori, precum și așteptările pe care tinerii le au de la aceștia.

Etichete:

,

,

,

,