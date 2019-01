Nestle închide fabrica de la Timișoara. Unde își mută producția

Nestle închide fabrica de la Timișoara, după aproape 20 de ani în care cea mai mare companie de produse alimentare și băuturi din lume a produs acolo dulciuri și băuturi. Anunţul a fost făcut vineri dimineaţă de reprezentanţii Nestle, care au în oraşul de pe Bega o fabrică de dulciuri în care lucrează aproape 400 de angajaţi. Aceştia vor fi disponibilizaţi şi vor primi salarii compensatorii.

Grupul elveţian era acolo de 19 ani, iar informaţia a apărut din senin, în condiţiile în care nu mai departe de finalul anului, producătorul era în căutare de angajaţi. A fost o surpriză, cauzele pot fi multiple, dar semnalul este grav. Avem investitori care părăsesc România. Fabrica va fi închisă destul de rapid, până în luna mai. Acolo lucrează 400 de oameni. Îşi vor pierde locul de muncă ,dar nu vor rămâne pe drumuri. Deja au oferte de angajare, pentru că în Banat e deficit acut de forţă de muncă.

„Trebuie să notifice sindicatele salariaților cu privire la cel puțin metodele și mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariați. După aceea trebuie să notifice ITM-ul și AJOFM-ul”, a explicat Ileana Tomoiagă, inspector-șef adj. ITM Timiș.

Un demers pe care Nestle nu l-a făcut până a apărut public informaţia mutării, ceea ce i-ar putea aduce probleme grupului elveţian.

Zilele acestea se poartă negocieri intense între sindicalişti şi patronat.

Potrivit informaţiilor Digi24, contractul colectiv de muncă ar prevedea faptul că angajatul cu o vechime mai mică de un an nu beneficiază de niciun salariu compensatoriu, cel cu vechime între 1 şi 3 ani ar urma să primească 3 salarii compensatorii, respectiv 6 salarii pentru cel care a lucrat pentru companie între 3 şi 5 ani.

Deja trei mari angajatori din județul Timiș, printre care Fornetti şi Elba au anunţat deja că sunt gata să recruteze angajați dintre cei 388 de oameni care vor fi concediaţi de Nestle.

Compania a enumerat printre motivele părăsirii României mediul mai dificil şi deficitul de forţă de muncă. Șomajul din Timiş, care tinde spre zero, dar şi măsurile guvernanţilor de majorare a salariilor, care duc la creşterea cheltuielilor de personal, au ajuns deja probleme pentru toate companiile din zonă.

„Corporația elvețiană Nestle, practicând ceea ce se numește inteligență strategică, are semnale că în viitorul proxim, ceea ce până ieri-alaltăieri era avantaj competitiv se poate pierde și la modul concret acest avantaj se pierde în România, mai ales în zona noastră, datorită faptului că au fost luate politici guvernamentale fiscale nu tocmai inspirate, care, foarte rapid, fără să aibă la bază un studiu de impact, amplifică sau sporesc costurile. Dacă aceste politici fiscale ar fi mai prudente, mai previzibile, în așa fel încât corporațiile să poată să facă o previziune asupra indicatorilor de performanță, atunci acest lucru nu s-ar fi întâmplat”, spune Ioan Petrișor, profesor de economie.

- Nu poți să dai pe salarii decât dacă, repet, ai suficienți bani încât să susții și investițiile, spune Nicolae Robu, primarul Timișoarei.

- Există semnale că ar mai pleca și alte societăți?

- Nu, nici despre Nestle eu nu am știut, am aflat de la Digi24.

Producţia de la Timişoara va fi mutată la o fabrică a grupului din Ungaria. Sediul central al Nestle rămâne însă în Bucureşti, iar la Timișoara va păstra biroul regional Cost Competence Centre, cu circa 30 de angajați,m precum și echipa de vânzări din întreaga țară.

La nivel de grup, Nestle trece prin transformări, menite să-i reducă din costuri. Anul trecut a făcut concedieri la două fabrici din Germania. Managementul companiei este presat de acţionari să-şi crească profitabilitate şi în acest demers, fabrica de la Timişoara a căzut victimă.

Nestle a intrat pe piața din România în 1995, iar fabrica din Timișoara a fost achiziționată de Nestlé în anul 2000, având o producție anuală de peste 10.000 tone de dulciuri și cafea.

Portofoliul Nestlé România cuprinde o gamă largă de produse din diverse categorii: băuturi (NESCAFÉ, Nesquik), dulciuri (JOE, Nesquik, Kit Kat, Lion, After Eight, Smarties), produse culinare (Maggi), hrană pentru copii (Nestlé Infant Nutrition), Nestlé Professional - divizia de soluții „out of home”, batoane și cereale pentru micul dejun (Nestlé Fitness, Musli, Nesquik, Chocapic etc.) și hrană pentru animale (Purina). NESCAFÉ Dolce Gusto a deschis piața sistemelor de băuturi pe bază de capsule în România prin lansarea primului aparat NESCAFÉ Dolce Gusto în septembrie 2009 și a cunoscut o evoluție spectaculoasă, oferind în prezent peste 20 de sortimente de cafea de calitate profesională. Nespresso, nume de referință la nivel mondial în domeniul cafelei de lux sub formă de capsule, este prezent oficial în România ca divizie de lux a Grupului Nestlé, începând cu anul 2014.

