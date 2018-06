(P) Moldova și Bacăul au spart gheața la ecologie

Fostul mare tenismen Ilie Năstase spune că a vizitat zonele Moldova și Bacău și revine la aceeași afirmație transmisă Simonei Halep cu ocazia câștigării Marelui Șlem de la Roland Garros: „Felicitări, ai spart gheața!”. Astăzi, 14 iunie 2018, Ilie Năstase felicită demararea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Bacău, acțiune realizată de către Eco Sud, ADIS Bacău, Primăria Bacău și Consiliul Județean Bacău, cu aceleași cuvinte - „Felicitări, ați spart gheața!”.

Locuitorii Moldovei și Bacăului merită o viață mai curată, motiv pentru care salut și susțin eforturile Grupului Eco Sud și ale autorităților publice din Bacău.

Proiectul inaugurat astăzi, a fost început în urmă cu aproximativ 6 ani de oameni responsabili din administrația publică băcăuană, oameni perseverenți, cu viziune, cu dăruire dar și cu dragoste pentru județul Bacău și frumoasa Moldovă, și aici vorbim de Președintele Adrian Dragoș Benea, care a condus o echipă de profesioniști cu rezultate remarcabile.

Prin implicarea cu succes a domnului Președinte Sorin Brașoveanu, a domnului Director Executiv ADIS, Bogdan Seto și a domnului Primar al județului Bacău, Cosmin Necula, astăzi acest proiect a fost finalizat și demarat prin începerea operării Celulei 2 a Depozitului Ecologic Bacău.

Dar ce și-au dorit de fapt conducătorii administrațiilor publice din Bacău în ceea ce privește administrarea deșeurilor produse in județ? Au vrut o companie cu experiență, specializată, care are forța dovedită să persevereze, o companie care cunoaște acest job și îl ia în serios, cineva care înțelege că problemele cu care se confruntă nu sunt mici, dar care are puterea să le restrângă. Au vrut o companie predictibilă, care va putea face față schimbărilor accentuate din următorii 20 de ani, au vrut o companie, care are puterea să găsească astăzi soluții pentru problemele ecologice ale deceniilor ce urmează.

Soluțiile oferite de Eco Sud au venit ca răspuns la toate aceste asteptări ale autorităților din județul Bacău dar și ale tuturor cetățenilor, care merită și au dreptul la o viață mai curată.

Cel mai important este să îndrăznești, să ai visuri mari, apoi să acționezi pentru a le transforma în realitate.

Turneul nostru, turneul echipei Eco Sud în Bacău, începe abia în acest moment. Stăm bine în teren, lovim bine și puternic, avem serviciul bun și avem cele mai mari sanșe.