Înregistrări șocante ies la iveală dintr-o altă grădiniță a groazei, de această dată în Bacău. Educatoarea a fost înregistrată în timp ce țipă la copii și îi amenință cu bătaia. În tot acest timp, copilul agresat plânge. Într-o altă înregistrare, educatoarea este surprinsă când scoate un copil afară din clasă. Părinții au depus mai multe plângeri după ce au aflat prin ce trec copiii lor, iar poliția a deschis un dosar penal.

Educatoare: „Nu te-a bătut demult! Nu te bate demult, de-aia te bate grădinița! N-am văzut așa ceva! Haide, mă, spune acum! Faci obrăzniciile!? N-am văzut așa copil obraznic! N-am văzut! Iar ai început? Mă doare capu', nu mai pot până plec acasă! Alexandru, ieși afară mai repede! Ieși, mă, afară! Ieși! Cât de obraznic ești! Ce ești, mă, așa obraznic, mă? Și neînțelegător, mă? Te duci singur. Hai! Du-te la doamna de dincolo! Du-te! Hai! Să te primească! Că te-am dat afară! Ieși!”

Scenele de o violență ieșită din comun au fost înregistrate într-o grădiniță din Bacău. Educatoarea nu se oprește doar la țipete și lovituri, ci trece la amenințări mai grave.

Educatoare: „Eu vă dau afară, îndată vă dau! Vă arunc jos de la etaj!”

Copiii au povestit acasă totul părinților

Speriați, micuții au povestit acasă totul părinților.

Tatăl unuia dintre copii: „În ultima perioadă, copilul vine trumatizat de la grădiniță, acuză faptul că doamna educatoare o lovește, are un comportament inadecvat față de ei, plus vocabularul, țipetele pe care le produce către copii. Nu consider că este un comportament adecvat pentru o educatoare. Am rămas șocat, deci nu credeam că la o instituție de stat poate exista asemenea comportament. Exclus!”

Mama unuia dintre copii: „Îmi spune că nu vrea să mai meargă la această grădiniță, îmi cere să o transfer în altă parte. Deseori a plâns „mami, nu mai vreau”, iar seara, la somn, se vede o atitudine pe care nu am mai văzut-o la ea, spunându-mi că „mami, îmi este frică, dacă nu voi reuși să adorm, ce-mi faci?”, apoi se enervează, îmi spune „mami, te dau afară”, lucru care mă debusolează și nu înțeleg de ce se întâmplă. Am văzut și am auzit niște cuvine care nu își au locul în vocabularul unui cadru didactic sub nicio formă.”

În urma plângerilor făcute, au fost deschise mai multe anchete.

Reacția directoarei

Camelia Stamate, directoarea școlii: „Este foarte grav, dar nu am nicio posibilitate legală să o suspend. Se derulează procedura cercetării disciplinare într-un anumit număr de zile, nu mai mult de 30 și în final se va elabora un raport de către această comisie și raportul va fi prezentat în consiliul de administrație. Raportul va conține și o propunere în vederea unei sancțiuni prevăzute în lege și în funcție de cum vor vota membrii consiliului de administrație va fi stabilită acea sancțiune.”

Gabriel Dumitrache, purtător de cuvânt IPJ Bacău: „Polițiștii au demarat o anchetă în acest caz în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă.”

Între timp, mai mulți părinți au decis să-și retragă copiii de la grădiniță, în timp ce educatoarea se poate prezenta în continuare în fața celor mici, până la finalizarea anchetei.

