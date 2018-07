Parcul feroviar CFR Călători: Faliment cu asistență BEI-UE

Proiectul implementat de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) cu asistenţa Băncii Europene de Investiţii (BEI), în scopul achiziţiei de material rulant, poate răspunde unor viitoare nevoi ale operatorilor de transport feroviar, însă nu are cum să ajute în prezent la achiziţia urgentă de material rulant pentru CFR Călători, spun sindicatele din domeniu.

Proiectul nu este de folos nici pentru operatorii români privaţi de transport feroviar de călători, termenele şi condiţiile legale impuse de procedurile birocratice naţionale şi europene scoţându-i pe aceştia din joc, susţin sindicatele din domeniu, potrivit Agerpres.ro.



"ARF doreşte ca prin acest proiect să înnoiască parcul de material rulant pentru transportul de pasageri din ţara noastră cu 100 de rame electrice noi (EMU), însă, din păcate, termenele şi condiţiile legale care sunt impuse de procedurile birocratice naţionale şi europene scot din joc nu numai pe principalul operator de transport feroviar de călători din România - SNTFC 'CFR Călători' SA, dar şi pe ceilalţi operatori privaţi din acest domeniu de activitate. Aşadar, în situaţia în care se continuă cu aceeaşi abordare de până acum, putem spune că rezultatele implementării proiectului ar putea să fie deosebit de favorabile numai operatorilor de transport feroviari din străinătate", afirmă Confederaţia Sindicală Naţională Meridian şi Federaţia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România (FSTFR) într-un comunicat comun.



Potrivit sursei citate, ARF a organizat miercuri, 4 iulie 2018, o consultare trilaterală la care au participat reprezentanţii ARF, reprezentanţii federaţiilor sindicale ce au în componenţa lor majoritatea mecanicilor de locomotivă de călători şi de marfă (FSTFR şi FMLR), precum şi consultanţii europeni AECOM contractaţi de Banca Europeană de Investiţii în vederea implementării Proiectului "Sprijin pentru Autoritatea de Reformă Feroviară la achiziţia materialului rulant destinat transportului de pasageri".



Obiectivul acestui program implementat în colaborare cu experţi selectaţi de BEI este de a sprijini nou înfiinţata Autoritate de Reformă Feroviară, să realizeze în perioada următoare, achiziţii de material rulant pentru a fi pus, în anumite condiţii, la dispoziţia operatorilor de transport feroviar de pasageri din România. Sarcinile atribuite consultanţilor în acest proiect sunt: realizarea unui studiu de fezabilitate (până la sfârşitul anului 2019); realizarea procedurilor de atribuire a Contractelor de Serviciu Public; realizarea procedurilor de licitaţie a materialului rulant (până în anul 2021 cu finalizare în 2023) şi depunerea cererii de finanţare din fonduri UE (dacă nu se depăşeşte termenul prevăzut pentru folosirea acestor bani europeni).



"În contextul în care cererea de servicii de transport feroviar pasageri este mult mai mare decât oferta operatorilor din piaţa, CSN MERIDIAN şi FSTFR mai trage încă o dată un semnal de alarmă asupra crizei de la SNTFC 'CFR Călători SA, datorată în special lipsei automotoarelor, ramelor electrice, vagoanelor şi locomotivelor, fără de care, nu se pot asigura nevoile pieţei de transport feroviar din România, cu un impact direct asupra călătorilor. Achiziţia a 100 de EMU în perioada 2021-2023 este tardivă pentru operatorii de transport feroviari de călători români, motiv pentru care solicităm Guvernului României să ia exemplul altor guverne europene, care au reuşit să achiziţioneze material rulant nou prin alte metode, care le-au permis să consolideze rolul transportului feroviar de călători în asigurarea unei mobilităţi durabile a cetăţenilor din aceste state membre UE", se spune în comunicat.



La sfârşitul lunii iunie 2018, parcul inventar de mijloace de tracţiune aparţinând CFR Călători era compus din 1.090 de vehicule feroviare motoare ((358 locomotive electrice; 238 locomotive Diesel electrice; 190 locomotive Diesel hidraulice, 120 automotoare Desiro; 133 automotoare serii 700, 900, 1000, 282, LVT, DUEWAG; 11 automotoare ADH11; 34 rame electrice Z 6100, 6300; şase locomotive Diesel mecanice) şi două vagoane WIT.



Parcul inventar înregistrează un număr de 2.283 de vagoane (2031 vagoane clasă şi 252 vagoane speciale) în următoarea structură: 313 vagoane construcţie nouă (304 vagoane clasă şi 9 vagoane speciale), 1175 vagoane modernizate/ adaptate la infrastructură CFR (944 vagoane clasă şi 231 vagoane speciale) şi 795 vagoane modernizate (783 vagoane clasă şi 132 vagoane speciale).



"Locomotivele SNTFC 'CFR Călători' SA sunt insuficiente şi vechi, iar în ceea ce priveşte situaţia automotoarelor şi a ramelor electrice situaţia nu este mai bună. Compania are nevoie de 500 de automotoare şi rame electrice, însă în prezent sunt în exploatare doar 200 de automotoare. Lipsesc 200 de rame electrice şi 100 de automotoare, iar cu privire la automotoare, doar o parte dintre acestea au o vârstă medie de 13 ani, respectiv AM Desiro care sunt în număr de 100 în exploatare. Precizăm că Ministrul Transporturilor a promis în Parlamentul României că în luna septembrie 2018 vor fi achiziţionate 100 de automotoare de tip Desiro pentru SNTFC 'CFR Călători' SA. În ceea ce priveşte situaţia vagoanelor, la data de 29 iunie 2018, în structura parcului inventar al SNTFC 'CFR Călători' SA se înregistra aceeaşi insuficienţă, respectiv este nevoie de cel puţin 1.300 de vagoane şi există doar 650 de vagoane în funcţiune la acest moment. Conducerea societăţii a promis că pentru următorii doi ani vor exista contracte de modernizări pentru 300 de vagoane din parcul inventar al SNTFC 'CFR Călători' SA", atrag atenţia sindicatele.



Consorţiul selectat de BEI-PASSA lucrează la elaborarea documentaţiei necesare achiziţiei de material rulant pentru transportul public de călători, în baza unui proiect european care se va derula pe o perioadă de 20 de luni, a anunţat, pe 21 mai, Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF).



"Proiectul este cofinanţat de Fondul European Regional de Dezvoltare prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică şi bugetul de stat, are o durată de 20 luni şi va avea drept rezultate: un studiu de fezabilitate în vederea pregătirii achiziţiei de material rulant, pregătirea contractelor de servicii publice în conformitate cu normele europene, specificaţii pentru proiectul de achiziţie de material rulant şi asistenţă în completarea cererii de finanţare pentru achiziţia de material rulant", se arată în comunicatul ARF remis AGERPRES.



Studiul de fezabilitate care va sta la baza întocmirii caietului de sarcini şi din care va rezulta numărul şi tipul vehiculelor feroviare ce vor fi achiziţionate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) va fi încheiat în toamna acestui an.



Autoritatea pentru Reformă Feroviară are prevăzut prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 - 2020 un proiect major privind achiziţia de material rulant în valoare de 252 milioane euro (costuri eligibile).



ARF este o structură specializată aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, înfiinţată prin OUG 62/2016, care ca obiect de activitate implementarea reformei în sectorul feroviar, conform Master Planului General de Transport.



Instituţia se ocupă de restructurarea reţelei de transport feroviar, atribuirea contractelor de servicii publice către operatorii de transport feroviar, introducerea indicatorilor de performanţă care să stea la baza monitorizării contractelor de servicii publice legal încheiate, introducerea unor programe de eficientizare a activităţilor desfăşurate în sectorul de transport feroviar, precum şi de achiziţionarea de material rulant care se va preda, în condiţiile legii, operatorilor de transport public feroviar de călători.



Pentru perioada de programare 2014 - 2020, în decembrie 2015 BEI şi Ministerul Fondurilor Europene au semnat un nou Memorandum de înţelegere, care are anexat un format standard de contract de asistenţă tehnică (PASSA), atât pentru a asigura sprijin în vederea susţinerii reformelor structurale, investiţiilor din sectorul public, creşterea absorbţiei Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii în perioada de programare 2014 - 2020, cât şi pentru a pregăti perioada de programare următoare (după 2020).

