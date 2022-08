VIDEO. Inspectorii ANPC veniți în control la Costinești au fost întâmpinați cu agresivitate de angajații unui local

Șase tone de carne expirată de doi ani și murături stricate au fost găsite în depozitele unui agent comercial din Costinești. Toată marfa era destinată consumului, spun inspectorii ANPC. Un dosar penal a fost deschis în acest caz în care au intervenit până și mascații, după ce angajații localurilor au împiedicat autoritățile să facă verificări. Mai exact, ușile le-au fost închise în față. De ore bune, zeci de persoane sunt audiate în dosar.

Inspectorii au fost întâmpinaţi cu agresivitate şi puţin a lipsit să se ajungă de la ameninţări la violenţe.

Inspector ANPC: Eu te sfătuiesc să fii un băiat echilibrat.

Angajat: Dom'ne, la câtă oboseală am eu în mine...

Inspector: Eu te cred!

Angajat: Eu vă iau pe sus și vă dau afară!

Inspector: Abține-te!

Angajat: Ieșiți afară, vă rog frumos!

Inspector: Sună la 112. Te rog, sună la 112.

***

- Alo, alo, alo, alo! Plecați toți cu dosare de ultraj, dacă mai pui vreodată mâna pe mine!

- Vă dăm în judecată!

- Nicio problemă!

Încercările de intimidare au continuat. Unul dintre angajaţi s-a urcat în maşina inspectorilor şi a încercat să o scoată din curte.

- Ia-i mașina, mută-i mașina! Du-i mașina pe strada principală!

- S-a urcat, șefu'! S-a urcat în mașină!

- Și ce? Foarte bine! Sună la 112. Te rog, sună la 112.

Angajatul urcat în mașină a turat motorul, dar apoi a renunțat și a coborât din mașină.

Angajaţii şi patronul aveau toate motive să se teamă de controale, pentru că înăuntru mizeria era la ea acasă. Iar cantitatea de produse expirate care urma să ajungă în farfuriile turiștilor de pe litoral este una record, potrivit inspectorilor.

„Nu ne-am putut imagina că exista așa ceva. Cu toate că am mai găsit produse expirate, niciodată în cantitățile acestea și de vechimea aceasta. Noi nu am reușit să avem acces până nu am solicitat sprijinul organelor de cercetare penală”, a povestit la Digi24 președintele ANPC, Horia Constantinescu.

Și turiștii sunt descurajați de ceea ce văd la Costinești.

„Cum mi se pare, nu? Nenorocire!”, spune unul dintre ei.

„Trist, trist, cred ca pe viitor o să alegem să mergem la bulgari sau în Grecia, cred că e ultima dată când venim aici în stațiune”, mărturisește o turistă.

„Înainte de sezonul estival nu ar trebui o verificare mai serioasă?”, se întreabă o altă turistă.

„Nu mi se pare normală treaba asta, pentru că sunt copii, sunt oameni care sunt bolnavi, care mănâncă treburile astea și ar trebui sa fim mai responsabili”, comentează o tânără.

Echipa Digi24 a încercat să obţină o poziţie de la reprezentanţii localului, dar a primit acelaşi tratament precum inspectorii ANPC: „Poftiți afară!”.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de comercializare de produse alimentare alterate, dar şi pentru infracțiuni referitoare la Codul Muncii. După controale, 43 de persoane au fost duse la audieri.

Editor : Luana Pavaluca