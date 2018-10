Cum aflați câți bani mai puteți împrumuta de la bănci, cu noile limite de creditare

Noile grade de îndatorare stabilite azi de BNR pentru persoanele fizice au ca scop evitarea unui nou val de credite neperformante, spune Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR. Pe de altă parte, spune el, a fost redusă birocrația, iar oamenii vor ști exact câți bani pot împrumuta, în funcție de venitul lor net.

„Există o preocupare pentru a evita orice supraîndatorare a populației, pentru că am văzut ce necazuri aduce, mai ales în cazul creditelor mici, pentru că în vechiul sistem de creditare am avut necazuri cu creditele mici, când au fost atât de multe restanțe, încât nivel de credite neperformante a ajuns până la 30% din total. Acum e sub 10%, chiar sub 8%. A fost redus nivelul creditelor neperformante substanțial, dar nu vrem să mai ajungem la așa ceva”, a spus Adrian Vasilescu.

„Din această cauză s-au luat câteva măsuri. În primul rând, limita de creditare, de îndatorare e de 40% din venitul net și ăsta e singurul criteriu - venit net. Dispar cheltuielile de subzistență, care se reduceau, dispar ajustările privind veniturile, dispar șocurile privind cursul de schimb, rata dobânzii, venitul disponibil. Rămâne un singur criteriu, venitul net”, a explicat el.

În opinia sa, „se simplifică foarte mult sistemul de creditare, iar birocrația e înlăturată aproape în totalitate, în așa fel încât orice om care vrea un credit își poate face singur socotelile, știe care este venitul net, știe că nu poate depăși 40%”.

Astfel, „la un venit net de 3.000 de lei, înainte puteai să ai o rată de până la 1.413 lei, acum s-a redus la 1.200 lei. La un venit de 5.000 lei era 1.996 lei, acum a urcat la 2.000, dar numai la creditele in lei. La creditele în valută, limita de îndatorare nu poate depăși 20%. Asta înseamnă că există preocuparea de a descuraja creditarea în valută, în special pentru cei care nu sunt plătiți în valută”, a mai spus Vasilescu.

BNR a votat astăzi regulamentul care prevede impunerea unor grade maxime de îndatorare pentru creditele acordate persoanelor fizice. Astfel, gradul maxim de îndatorare va fi de 40% pentru creditele în lei şi 20% pentru cele în euro, indiferent de destinaţia creditului.

În cazul creditelor ipotecare pentru achiziţia unei locuinţe, gradul maxim creşte cu 5 puncte procentuale în situaţia în care debitorul nu are sau nu a avut altă locuinţă proprietate personală.

