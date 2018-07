Dezamorsarea „bombei demografice”. Familiile din China ar putea fi plătite pentru a avea mai mulţi copii

Autorităţile chineze din domeniul medical analizează posibilitatea oferirii de stimulente financiare pentru a încuraja natalitatea, după ce mai multe decenii de control al populaţiei au dus la diminuarea forţei de muncă, informează mass media locală citată de Bloomberg, potrivit Agerpres.





Comisia Naţională de Sănătate din China a cerut unor experţi să analizeze modul în care pot fi utilizate reducerile de taxe şi alte facilităţi pentru a diminua costurile pentru cei care au copii, susţine the Paper, un portal de ştiri din Shanghai. Studiul va analiza efectele recompensării familiilor pe baza numărului de copii pe care îi au, susţine portalul de ştiri fără a preciza sursa informaţiilor sale.



Acest studiu este ultimul semn că liderii chinezi cred că este nevoie de acţiuni mai hotărâte pentru a dezamorsa o bombă demografică la aproape trei ani după ce au abandonat politica copilului unic.



Articolul publicat miercuri de portal de ştiri din Shanghai a dus imediat la creşterea cotaţiei acţiunilor producătorilor de lapte praf şi articole de îmbrăcăminte pentru copii. Acţiunile Annil Co. au crescut cu 5,6% în timp ce acţiunile Xinjiang Tianrun Dairy Co. s-au apreciat cu 3,4%.



Numărul de naşteri în China a scăzut anul trecut cu 3,5% până la 17,2 milioane, potrivit datelor furnizate de biroul naţional de statistică. Mulţi părinţi sunt preocupaţi de costul creşterii mai multor copii într-o societate obişnuită să îşi concentreze toate resursele unei familii pe un singur copil.



Îmbătrânirea societăţii chineze va avea consecinţe de amploare atât pentru China cât şi pentru întreaga lume, prin majorarea costurilor cu pensiile şi îngrijirile medicale şi totodată prin trimiterea companiilor străine şi mai departe în căutarea de mână de lucru. Consiliul de stat de la Beijing estima anul trecut că în 2030 aproximativ un sfert din populaţia Chinei va avea o vârstă de cel puţin 60 de ani, în creştere faţă de 13% în 2010.

