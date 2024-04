Digi Economic: Totul despre recalcularea pensiilor: Formula de calcul. Majorări. Cumpărarea de vechime

Ministerul Muncii a arătat digieconomic.ro sistemul prin care pensiile vor fi recalculate. În răspunsul Ministerului am găsit principiile sistemului, formula de calcul a pensiilor, tipurile de pensii, termenele și indicii după care acestea se majorează. Varsta de pensionare devine egală pentru femei și bărbați. Femeile cu copii vor ieși mai repede la pensie. Guvernul și Parlamentul au aprobat actul normativ privind recalcularea pensiilor din România, care este programată să aibă loc în septembrie.

Proiectul de lege a avut În vedere doua principale obiective: eliminarea inechităților din sistem si adecvarea pensiilor mici, precum si asigurarea unei stabilități pe termen mediu si lung a sistemului de pensii. Este cea mai amplă reformă a pensiilor de la fosta recalculare, din 2010.

Proiectul a fost realizat împreună cu experții Comisiei Europene și ai Băncii Mondiale care au confirmat că noua lege ar fi sustenabilă și că va aduce stabilitate sistemului de pensii din România.

Majorări anuale de pensii

Mecanismul de majorare al pensiilor - Rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat, indicatori definitivi, cunoscuţi în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică.

În anul 2024 valoarea punctului de pensie prevăzut pentru anul 2023, de 1.785 lei, se majorează cu 13,8% si va fi de 2.032 lei. Raportându-ne la valoarea punctului de pensie de 2.023 lei, valoarea punctului de referință VPR, la data intrării în vigoare a noii legi, va fi de 81 lei.

Majorarea pensiilor se va realiza la începutul fiecărui an, în luna ianuarie și va depinde de procentul de creștere a veniturilor din contribuții de asigurări sociale la bugetul sau rata medie anuală a inflației din ultimii doi ani, acordându-se valoarea cea mai avantajoasă.

În cadrul negocierilor tehnice cu serviciile Comisiei Europene, a fost făcută în mod repetat solicitarea, în vederea asigurării sustenabilității pe termen lung a reformei și a menținerii angajamentelor asumate, de implicarea a unui organism de experți independenți pentru analiza și eventuala revizuire periodică a parametrilor reformei.

Consiliul Fiscal a fost considerat a fi cel mai bun organism care sa îndeplinească aceste cerințe. Referirea la datele si informatiile prezentate in cadrul Aging Working Group din proiectul de lege nu este una exhaustiva, de natura a limita sursa de date pe baza carora se vor elabora rapoartele mentionate in raportul de lege, ci de a indica parametrii indicativi si periodicitatea ce vor fi avute in vedere. Aceste condiții au fost introduse la solicitarea expresă a Comisiei Europene ca o asigurare suplimentară că se respectă jalonul din PNRR și că viitoarele guverne nu vor opera creșteri de pensii la discreție, care să dea peste cap echilibrul bugetar.

Majorările de pensii nu pot fi mai mari decât rata medie anuală a inflației sau decât creșterea veniturilor din CAS ca urmare a creșterii salariilor și a numărului de locuri de muncă.

Tipuri de pensii

Proiectul de lege prevede patru tipuri de pensie:

Pensie pentru limită de vârstă;

Pensie anticipată;

Pensie de invaliditate;

Pensie de urmaș.

