Exxon, care a inventat bateria reîncărcabilă litiu-ion, vrea să înceapă extracția de litiu pentru bateriile mașinilor electrice

Marile companii petroliere investesc în sectorul electrificării vehiculelor, în condițiile în care guvernele din Statele Unite și Europa au stabilit programe de promovare a utilizării pe scară mai largă a vehiculelor electrice și de reducere a consumului de combustibili fosili. Exxon a declarat că va începe producția din apele sărate pompate din sol într-o zonă din statul Arkansas, cunoscută ca având depozite semnificative de litiu, pentru a contribui la dezvoltarea unei surse de metal în SUA. „Pe termen lung, litiul reprezintă cu adevărat o oportunitate globală”, a declarat Dan Ammann, președinte al departamentului de afaceri Low Carbon a Exxon. „Începem aici pentru că există o nevoie urgentă de a accelera producția internă a acestor materiale critice”. Exxon plănuiește să furnizeze litiu pentru mult peste 1 milion de vehicule electrice pe an și să devină unul dintre principalii furnizori ai acestui metal până în 2030. Analiștii de la firma TD Cowen estimează că obiectivul companiei ar necesita aproximativ 2 miliarde de dolari în cheltuieli pentru a furniza 50.000 de tone, un volum care ar putea genera 800 de milioane de dolari. Ammann nu a dezvăluit cât de mult intenționează Exxon să investească în afacerea cu litiu sau când ar putea deveni profitabilă. Cea mai mare companie petrolieră americană a declarat că va folosi metode convenționale de foraj pentru petrol și gaze pentru a accesa apa sărată bogată în litiu din zăcăminte aflate la aproximativ 3.000 de metri sub pământ și apoi va folosi tehnologia de extracție directă a litiului (DLE) pentru a separa litiul din apa sărată. Filiala canadiană cu capital majoritar al companiei, Imperial Oil, a investit, de asemenea, într-un proiect pilot de extracție a litiului în Alberta, Canada. Exxon intenționează să înceapă producția împreună cu partenerul Tetra Technologies (TTI.N), a relatat sâmbătă în exclusivitate Reuters. Aceasta va produce metalul la fața locului și îl va vinde sub marca Mobil Lithium, a precizat luni compania. Exxon achiziționase la începutul acestui an drepturile asupra a 120.000 de acri brut din formațiunea Smackover din Arkansas, un potențial centru de activitate pentru investitorii în sarea de litiu. Rivalii europeni BP și Shell au investit în stații de încărcare a vehiculelor electrice, ca parte a strategiei lor de tranziție energetică. Un studiu Deloitte publicat la începutul acestui an a arătat că investitorii ar dori să vadă mai multe cheltuieli pentru astfel de tehnologii. Exxon, care a inventat bateria reîncărcabilă litiu-ion în anii '70, dar s-a retras de la această tehnologie, nu intenționează să investească în stații de încărcare a vehiculelor electrice, a declarat Ammann de la Exxon. Compania dorește să furnizeze litiu pentru bateriile de vehicule electrice, pentru electronicele de consum și pentru sistemele de stocare a energiei care pot reține electricitatea generată de energia solară și eoliană intermitentă. În prezent, în Statele Unite există aproximativ 280 de milioane de vehicule, iar mai puțin de 3 milioane sunt vehicule electrice, adică aproximativ 1% din total, a declarat Ammann. „Mai sunt încă 99% de parcurs, ceea ce sugerează că este o oportunitate foarte, foarte mare”, a spus el.