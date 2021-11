Importurile de țiței ale României au crescut, producția continuă să scadă

România a importat în primele nouă luni din 2021 o cantitate de ţiţei de peste 5,189 milioane de tone echivalent petrol, cu 212.400 de tone (4,3%) mai mare faţă de cea importată în perioada similară din 2020, conform Institutului Naţional de Statistică (INS).

Producţia de ţiţei s-a ridicat la aproape 2,34 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 4,4% (106.500 tone) mai mică faţă de cea din anul precedent.

Conform estimărilor Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, producţia de ţiţei este estimată pentru acest an la 3,275 milioane tep (minus 3,2% faţă de 2020) şi în 2022 la 3,2 milioane tep (minus 2,3%). Importurile sunt preconizate la 8,425 anul acesta (plus 20,7%) şi la 8,815 milioane tep în 2022 (plus 4,6%).

Proiectul Strategiei Energetice, publicat pe site-ul Ministerului Energiei, estimează că producţia de ţiţei îşi va continua tendinţa de scădere lentă între 2030 şi 2050, de la 22 la 13 TWh (1,93 la 1,15 milioane tep), informează Agerpres.

Rezultatele modelării efectuate în anul 2016 indică înjumătăţirea producţiei interne de ţiţei, până la aproximativ 2 milioane de tone în 2030. Creşterea dependenţei de importuri nu poate fi evitată pe termen mediu şi lung decât prin încurajarea activităţii de explorare şi producţie, precum şi prin creşterea eficienţei consumului de combustibili fosili, se menţionează în proiect.