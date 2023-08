Oamenii de afaceri sunt revoltați de noile măsuri fiscale: Duc la recesiune, să le discutăm acum e foarte, foarte târziu

Noile măsuri fiscale pe care Guvernul vrea să le aprobe ne pot duce la recesiune, avertizează oamenii de afaceri care susțin că propunerile nu au fost discutate la momentul potrivit.

"Sunt peste 50 de modificări, așa cum spunea și Marcel Ciolacu, ne așteptăm la multe modificări pentru companii mari, companii mici, angajați de la privat sau de la stat.

Temerea noastră cea mai mare e că o ajustare atât de bruscă, decisă în august și intrată în vigoare în septembrie ne poate duce la recesiune.

Nu mai vorbim de predictibilitate.

Și noi regretăm că nu am discutat măsurile astea. Era evident de la raportul Consiliului Fiscal că deficitul va fi mai mare decât cel prognozat de Ministerul Finanțelor. Atunci era momentul să discutăm despre aceste măsuri. Acum e foarte, foarte târziu", a declarat la Digi24 Radu Burnete, director executiv al Confederaţiei Patronale Concordia.

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă cu ministrul Finanțelor Marcel Boloș, că Guvernul a pregătit peste 50 de măsuri pentru reducerea cheltuielilor în sistemul bugetar. El spune că este prima reformă „reală” în acest sens și că România discută cu Comisia Europeană pentru a evita pierderea fondurilor europene ca urmare a procedurii de deficit excesiv.

În draftul cu privire la noile măsuri fiscale pe care Guvernul vrea să le aprobe, avem măsura de schimbare a fiscalității pentru IMM-uri. Astfel, IMM-urile cu cifră de afaceri de până la 60.000 de euro se impozitează cu 1%, precum în legislația actuală. Însă, ce este între 60.000 de euro și 500.000 de euro va fi impozitat cu 3% pe cifra de afaceri, o creștere considerabilă.

Dacă un IMM se află în intervalul 60.000 - 500.000 de euro, dar are o marjă de profit de peste 30%, atunci acesta va intra automat la impozitarea de 16% pe profit.

În cazul unei microîntreprinderi care are, spre exemplu, o cifră de afaceri de 100.000 de euro – magazin de haine, patiserie etc – cu impozitul pe 1% din cifra de afaceri antreprenorul plătește în prezent 1.000 de euro. După modificări, în cazul în care nu are 30% profit, va plăti 3% pe cifra de afaceri, adică 3.000 de euro. Dacă are și marjă de profit de 30%, atunci plătește 4.800 de euro impozit pe profit, adică o creștere de aproximativ cinci ori.

90% dintre micile afaceri și companiile mici și mijlocii ar avea de suferit, dacă s-ar aplica aceste măsuri.