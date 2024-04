Cutremurul din New York a ajuns subiect de meme, dar și o idee de afaceri. Cum a făcut bani un american, după seism

Cutremurul de vineri din New York a devenit "subiect de meme", cu fotografii cu "supravieţuitori ai cutremurului", precum un coş de gunoi sau un scaun de grădină trântite la pământ. Seismul i-a inspirat însă pe alții în afaceri. Un american a făcut tricouri cu mesaj și le-a vândut rapid.

Un magazin de tricouri din New York a reacţionat prompt la cutremurul cu magnitudinea de 4,8 care a fost resimţit în oraş vineri şi a pus în vânzare, la doar două ore după seism, un tricou cu sloganul "Am supravieţuit cutremurului din New York", notează Agerpres.

Kerry Colley, proprietarul magazinului Big Frog Custom din cartierul Upper West Side din Manhattan, a avut ideea de a imprima tricoul "în doar zece minute" şi l-a vândut cu 10 dolari bucata, conform FreedomNews.Tv.

Bărbatul a declarat postului citat că în scurt timp a reuşit să vândă 60 de unităţi.

Cutremurul a devenit "subiect de meme", cu fotografii cu "supravieţuitori ai cutremurului", precum un coş de gunoi sau un scaun de grădină trântite la pământ, sau o parodie cu primarul New Yorkului, Eric Adams, mereu dispus să recurgă la o soluţie poliţienească, gata să trimită 50.000 de agenţi în epicentru.

Până şi emblematica Empire State Building şi-a adus contribuţia la veselia de pe reţelele de socializare, postând pe contul său X una dintre cele mai repetate fraze în metropolă în ziua de vineri: "I AM FINE" (Sunt bine).

Alţii au ironizat şi întârzierea cu care alertele au ajuns pe telefoanele mobile ale populaţiei, în unele cazuri la peste o oră de la producerea seismului.

Cutremurul, care a avut loc în jurul orei locale 10:00 (14:00 GMT) şi a durat câteva secunde, nu a produs victime sau pagube, în ciuda faptului că a fost unul dintre cele mai mari seisme din această zonă din ultimul secol, potrivit autorităţilor.

Ultimul cutremur înregistrat în apropiere de New York s-a produs la începutul lunii ianuarie, având o magnitudine de numai 1,7 pe scara momentului şi epicentrul în cartierul Queens.

Editor : M.I.