Românii care și-au montat panouri solare ar putea depăși la iarnă producția de curent electric realizată de centrala de la Cernavodă

România se poate baza și pe energia solară la iarnă. Prosumatorii de la noi din țară pot aduna în sistem 1.500 de megawați, potrivit datelor citate de Economica. Asta înseamnă mai mult decât produce centrala de la Cernavodă. Până la finalul anului se estimează că în România vor fi aproape 100.000 de prosumatori.

România avea la 1 ianuarie 2023, 40.171 de prosumatori racordați la reţeaua de distribuţie.

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei estimează însă că până la finalul anului numărul acestora va depăși 100.000. Printre cei care au decis să-și monteze panouri solare se numără și Lucian, unul dintre primii prosumatori din vestul țării.

Lucian Farcaș, prosumator: Avem o putere instalată de 6 kilowați și un invertor de 5, deci o evacuare în rețea de 5 kilovați. Cu ordonanța aceasta nouă am rămas pe compensare cantitativă, lucru care te ajută și mai mult. Adică energia ta pe care o produci se înmagazinează pe o perioadă de doi ani, urmând ca decontul să fie achitat după 24 de luni.

De când a montat panourile solare nu a mai plătit energie electrică. Dar ca instalația să fie rentabilă, trebuie luați în calcul mai mulți factori.

Lucian Farcaș, prosumator: Am schimbat un pic instalațiile, am pus o climă cu invertor, am cumpărat o mașină de spălat programabilă încercând să optimizez, câștigul cel mai mare îl ai din autoconsum. Inslația fiind făcută de profesioniști, cu un proiect bine gândit, rentabilitatea în cazul meu este foarte bună contractul de furnizare fiind unul bun.

Estimările Dispeceratului Energetic Național pentru acest sezon de iarnă sunt optimiste. Acesta se bazează pe 1.500 de megawați de la prosumatorii care au panouri fotovoltaice, cam cât produce centrala nucleară de la Cernavodă. Însă sunt și riscuri, atrag atenția specialiștii.

Prof. Dr. Ing. Flaviu Frigură, Departamentul de electroenergetică: Producția de energie electrică în sezonul de vară, când ziua are mult mai multe ore și soarele stă mult mai mult pe cer și norii sunt mai puțini, evident producția este mai mare urmând ca în decembrie, ianuarie producția să fie foarte mică față de cea din vară.

Mihai Vălușescu, jurnalist Digi24: Producerea de energie electrică din combustibili fosili a înrregistrat o scădere în majoritatea statelor Uniunii Europene, scriu jurnaliștii de la Economedia, care citează rapoarte oficiale ale responsabililor europeni.

Acest lucru se întâmplă în majoritatea statelor membre ale UE. De exemplu, în primele 6 luni ale anului 2023, proporția de energie electrică produsă din combustibili fosili a ajuns la 33%. Asta, pe fondul creșterii energiei produse din surse regenarabile – eoliană, solară și hidroenergie. Acest lucru are loc cu precădere în țări ca Austria, Portugalia, Estonia, Bulgaria.

Este, de asemenea, si cazul României, spun jurnaliștii de la Economica.net. Dispeceratul Energetic Național precizează că se pregătește să intre în iarnă cu 1.500 de megawați produși de prosumatori, adică de la acei români care și-au montat panouri solare la locuințe sau firme. Aceștia produc singuri energie electrică, unii mai mult decât consumă, astfel că surplusul intră în rețea, urmând să fie plătiți de distribuitori în baza unui contract.

Din ce în ce mai mulți români și-au montat astfel de panouri solare. Însă, spun specialiștii, statul nu ar trebui să se bazeze în aceste estimări pe energia solară, și să ia atât de mult în calcul acest sector de producție, pentru că, spun ei, sectorul este destul de vulnerabil din punct de vedere al condițiilor meteo.

