Adrian Vasilescu, lecţie de economie pe înţelesul tuturor: Taxa pe lăcomie va îngreuna situaţia celor care se împrumută la bănci

Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat că băncile vor fi taxate diferențiat, în funcție de ROBOR. Cu cât acest indice este mai mare, cu atât mai mari vor fi taxele. În replică, consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, a explicat că, în final, tot statul va fi cel care va pierde, iar cei care vor avea de pierdut în mod direct vor fi cei care se împrumută la bănci. „Nivelul ROBOR e imputabil întregii țări, fapt cert. Ce e ROBOR? O dobândă medie la care băncile se împrumută între ele", a spus Vasilescu, el adăugând: "Nu știu despre a cui lăcomie e vorba".

„Nivelul ROBOR e imputabil întregii țări, fapt cert. Ce e ROBOR? O dobândă medie la care băncile se împrumută între ele. Sigur că această dobânda ROBOR e stabilită pe mai multe termene, dar ROBORUL la 3 luni și la 6 luni sunt luate în calcul la rată lunară a creditului.

Fiecare debitor al unei bănci are de returnat lunar o rată care e de bază și la care se adaugă un nivel al ROBOR, la dobândă se adaugă acest nivel.

Dacă e un contract pe 3 luni, se adaugă ROBOR la 3 luni. dacă e pe 6 luni se adaug ROBOR la 6 luni

Dar nu înțeleg ideea cu taxa de lăcomie cred că aici e nevoie de reflecţie filosofică mai adâncă pentru că nu știu despre a cui lăcomie e vorba.

Băncile dacă și-ar stabili singure ROBOR atunci ar veni stat și să spună așa: ți-ai stabilit un ROBOR foarte sus, ești lacomă și pentru asta eu stat sunt îndreptăţit prin constituţie și legile țării să te taxez, dar nu e așa.

Rata ROBOR e în funcţie de niște realităţi din țară și în primul rând în funcţie de rata inflației.

Inflaţia a fost timp de 2 ani foarte jos, un an și jumătate a fost chiar sub inflaţia medie, sub nivelul 0, în toată acea perioadă ROBOR a fost 0 și ceva, când inflaţia a începutsă urce în octombrie anul trecut și a creat din cauza șocului excesiv creat de anumite autorităţile de reglementare care au scumpit rând pe rând și periodic din octombrie trecut și până în vara asta energia electrică, termică, gaze naturale. Scumpirile ale căror efecte se reflectă în întregul tablou al prețurilor.

Peste tot se încălzesc casele, fabricile cu gaze, energie electrică găsim peste tot în fabrici în birouri, energie termică la fel și toate astea cresc prețurile și fac inflaţia și normal că ROBOR se umflă și el pentru că e o dobânda și sunt 2 surori siameze în economia fiecărei țări: dobânda și inflaţia.

Se aplică taxă pe activele băncilor dar atunci statul ar trebui să spună: pentru că eu stat sunt în situaţia să am inflaţie mare și ROBOR urcă, taxez băncile și atunci e în regulă, apare o chestiune clară. Nu poți să zici că băncile sunt lacome pentru că cresc ROBOR din cauza unor dereglări ale sistemului economic, prin inflaţie.

Statu are dreptul prin legi de a stabili, a taxa, a impune anumite taxe.

În situaţia în care e România, are un buget așa cum e el, adică la nivel de venituri are cel mai mic cuantum de venit în buget raport la PIB-ul țării.

Era neîndoielnic faptul că urmă să vină o creştere de taxe pentru că nu putem rămâne la nivelul țării cu un buget care să aibă în partea de venituri cel mai mic cuantum raportat la PIB-ul ţării.

Trebuia făcut ceva, dar să facem transparent. În condiţiile în care ochii societăţii sunt aruncați pe bănci, parlamentarii trec legi care îngreunează situaţia băncilor, vor îngreuna situaţia celor care se împrumută la bănci, pentru că, creşterea costurilor se va reflectă în ce au de plătit debitorii băncilor care s-au împrumutat la bănci și atunci să nu mai vii tu stat încă o dată și să arunci povara asta a lăcomiei pe spatele băncilor, pentru că statul e cel care pierde.”, a explicat Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR.

