BCE în conflict cu Letonia, după reținerea guvernatorului Băncii Centrale

Banca Centrală Europeană (BCE) a da în judecată miercuri Letonia la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pentru demiterea ilegală a guvernatorului Băncii Naţionale din această țară, Ilmars Rimsevics.

Foto: Guvernatorul Băncii Centrale a Letoniei, Ilmars Rimsevics, a intrat în atenția autorităților anti corupție din această țară

Totodată Banca Centrală a solicitat ca o parte din puterile guvernatorului să fie restabilite, informează Reuters, potrivit Agerpres.ro. Într-un caz fără precedent pentru BCE, în luna februarie a acestui an, Ilmars Rimsevics a fost reţinut de Agenţia Anticorupţie din Letonia ca urmare a acuzaţiilor de corupţie şi i s-a interzis să mai exercite atribuţiile de guvernator al Băncii Naţionale a Letoniei. În plus, Ilmars Rimsevics, a fost împiedicat să ia parte la reuniunile consiliul guvernatorilor BCE, inclusiv la şedinţele de politică monetară.



Miercuri, cu ocazia unei prime audieri la CJUE, avocaţii Băncii Centrale Europene au susţinut că absenţa lui Ilmars Rimsevics riscă să afecteze reputaţia BCE, ar putea aduce atingere independenţei BCE şi ameninţă să provoace întârzieri în procesul de luare a deciziilor, în condiţiile în care o ţară membră a zonei euro este privată de votul său. De asemenea, BCE susţine că, din punct de vedere formal, Ilmars Rimsevics este în continuare membru în Consiliul guvernatorilor BCE, deoarece nu a fost condamnat pentru nicio infracţiune, şi doar el ar putea să desemneze un înlocuitor, o sarcină imposibilă pentru că îi este interzis să îşi exercite atribuţiile.



BCE a cerut Curţii de Justiţie a Uniunii Europene să restabilească acele puteri ale guvernatorului Băncii Naţionale a Letoniei care au legătură cu sarcinile sale la BCE, inclusiv deciziile de politică monetară şi cele de supervizare bancară, excepţie făcând cazurile de supervizare care au legătură cu Letonia.



Acuzat că ar fi cerut şi acceptat mită de cel puţin 100.000 de euro, lui Ilmars Rimsevics i s-a interzis să părăsească Letonia chiar dacă până acum nu a fost încă acuzat în mod oficial iar ancheta este în continuare într-un stadiu preliminar.



În replică, avocaţii care reprezintă statul leton au susţinut că legislaţia naţională îl desemnează pe viceguvernatorul Zoja Razmusa în postul de guvernator interimar iar Razmusa a participat deja la reuniunile BCE, în calitate de observator, astfel încât nu există probleme în ceea ce priveşte continuitatea legală sau riscul de întrerupere. Însă BCE a respins acest argument subliniind că legislaţia naţională nu poate înlocui legislaţia europeană cu privire la calitatea de membru în consiliul guvernatorilor BCE.



Cazul Ilmars Rimsevics ar putea fi un test pentru BCE având în vedere că şi Slovenia nu are în prezent un vot în consiliul guvernatorilor BCE, deoarece autorităţile de la Ljubljana nu au numit încă un nou guvernator al Băncii Centrale după ce fostul guvernator a demisionat pentru a ocupa o altă funcţie.